Black Panther 3, Denzel Washington sarà protagonista: per Ryan Coogler è "il più grande attore vivente"

Ospite del podcast 7PM in Brooklyn, Ryan Coogler ha confessato che lavorare con una leggenda del cinema come Denzel Washington è sempre stato uno dei suoi obiettivi.

La star di Training Day sarà protagonista del prossimo capitolo cinematografico della saga di Black Panther, come ha confermato lo stesso regista durante la puntata.

Denzel Washington protagonista di Black Panther 3

"Denzel ormai è come famiglia... Sto cercando di lavorare con lui fin dal primo giorno" ha spiegato Coogler, descrivendo la sua forte passione per il talento di Washington.

"Penso che sia il più grande attore vivente e, per quello che rappresenta per la nostra cultura, non se ne parla nemmeno. Ne parliamo da tanto tempo" ha concluso.

Ryan Coogler con il cast di Black Panther

Lo scorso novembre, Denzel Washington si lasciò scappare un'anticipazione sulla sua presenza in Black Panther 3:"Mi ha sorpreso che ne abbia parlato ma non è che non fosse vero".

L'ultima parte della carriera di Denzel Washington

Raggiunti i 70 anni, Denzel Washington ha bene in mente quale sarà il futuro prossimo della sua carriera:"Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther. Dopo quello, farò il film Otello. Poi Re Lear. E poi mi ritiro" aveva annunciato la star a Variety.

"Per me, ora, si tratta dei registi. A questo punto della mia carriera, voglio lavorare solo con i migliori. Non so quanti altri film farò. Probabilmente non molti. Voglio fare cose che non ho ancora fatto".

Denzel Washington in una scena di Inside Man

Il prossimo film in cui vedremo Denzel Washington è l'ultimo diretto da Spike Lee, Highest 2 Lowest, mentre lo scorso mese è uscito nelle sale I peccatori, l'ultimo grande successo diretto da Ryan Coogler e con protagonista Michael B. Jordan al fianco di Hailee Steinfeld.