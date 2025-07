Black Panther, Eyes of Wakanda debutterà in anticipo su Disney+: ecco quando

La serie animata prequel dell'MCU sarà disponibile in streaming prima del previsto: quattro episodi da 30 minuti per esplorare il lato più oscuro e segreto della nazione di T'Challa.

Eyes of Wakanda, la nuova serie animata prodotta da Marvel Animation, amplia il mondo narrativo di Black Panther e debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 1° agosto.

Il progetto, concepito come un prequel ambientato secoli prima degli eventi dei film, offrirà un viaggio nel passato del Wakanda attraverso quattro episodi da circa 30 minuti l'uno, disponibili tutti lo stesso giorno.

Una data d'uscita anticipata per la nuova serie animata Marvel

La serie era stata inizialmente annunciata per il 27 agosto, ma Disney ha deciso di sorprendere i fan con una release anticipata. L'annuncio è arrivato tramite Entertainment Weekly, che ha anche condiviso nuovi dettagli e immagini ufficiali. Alla guida del progetto c'è Todd Harris, showrunner e mente creativa, il cui intento è quello di esplorare aree della mitologia del Wakanda finora inesplorate nel Marvel Cinematic Universe.

Il cuore narrativo di Eyes of Wakanda è il gruppo degli Hatut Zaraze, noti come i "Mastini della Guerra", una sorta di forza operativa segreta simile alla CIA. La serie segue le loro missioni in giro per il mondo per recuperare manufatti in Vibranio finiti nelle mani sbagliate.

Il primo episodio è ambientato nel 1260 a.C. e ha come protagonista Noni, una ex Dora Milaje, impegnata a fermare un ex wakandiano divenuto signore della guerra: il Leone, intenzionato a conquistare Creta usando la tecnologia rubata.

Nuovi personaggi e riferimenti sorprendenti nel prequel di Black Panther

Harris ha definito il personaggio di Noni come "una versione James Bond di una Dora che non segue la linea aziendale". Tra le ispirazioni dichiarate per la serie ci sono Apocalypse Now e i racconti di Conan il Barbaro, in particolare la figura del malvagio Thulsa Doom, qui reinventato come un potente Atlantideo. L'obiettivo della serie è anche quello di mostrare come Wakanda, pur essendo una nazione avanzata, abbia dovuto affrontare scelte difficili per proteggere la propria eredità.

Con Eyes of Wakanda, Marvel Animation continua ad espandere l'universo creato da Ryan Coogler, offrendo ai fan uno sguardo inedito sulle origini delle leggende del Wakanda. La narrazione non si limita all'azione, ma scava anche nei dilemmi morali e politici di una nazione che, per secoli, ha protetto i propri segreti con discrezione e forza. Con una struttura episodica e ambientazioni storiche, la serie punta a rendere ancora più ricca la mitologia legata al personaggio di Black Panther.