The Mandalorian and Grogu, la vera ragione per cui la Stagione 4 è diventata un film

Inizialmente concepita per essere la quarta stagione dello show in arrivo su Disney+, i piani sono cambiati e la storia è stata rielaborata per il ritorno di Star Wars al cinema

I fan di Star Wars hanno finalmente scoperto perché la storia di The Mandalorian ha subito un cambiamento così importante.

Dave Filoni ha infatti rivelato cosa abbia spinto Lucasfilm a portare Star Wars: The Mandalorian and Grogu al cinema invece di realizzare un'altra stagione della serie, come era stata tra l'altro concepita inizialmente.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Pedro Pascal a viso scoperto

Perché The Mandalorian and Grogu è diventato un film

In un'intervista a Variety, Filoni - co-sceneggiatore e co-produttore del progetto - ha spiegato: "Tutti noi sentivamo che fosse arrivato il momento". Ha poi aggiunto: "Star Wars è nato sul grande schermo", sottolineando come, per quanto valida potesse essere una serie TV, sarebbe comunque mancata una certa dimensione cinematografica.

Parlando di Din Djarin e Grogu, Filoni ha dichiarato: "Questi personaggi si sono davvero guadagnati il loro posto per me". Ha poi aggiunto: "Adoro il fatto che siano personaggi nuovi. I fan di tutto il mondo amano questi due personaggi, ed era arrivato il momento di regalare loro una grande avventura cinematografica".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una sequenza del film

The Mandalorian 4 si sarebbe collegata alla storia di Ahsoka

Nel frattempo, Jon Favreau ha raccontato che la quarta stagione di The Mandalorian era inizialmente pensata per essere più direttamente collegata alla seconda stagione di Ahsoka: "Avevo scritto una stagione 4 che era legata in modo più diretto a ciò che era accaduto in precedenza", confermando quindi che alcune connessioni narrative tra le due serie erano state previste in una fase iniziale dello sviluppo.

Il regista e produttore ha anche paragonato la struttura di The Mandalorian and Grogu all'inizio di Star Wars: Una nuova speranza, sottolineando l'idea di raccontare la storia come parte di un'avventura già in corso, nello stile di George Lucas. La seconda stagione di Ahsoka è attualmente prevista per un'uscita all'inizio del 2027.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".