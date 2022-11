Black Panther: Wakanda Forever, svelato il legame tra Riri Williams e Tony Stark

Riri Williams, personaggio interpretato da Dominique Thorne, ha debuttato ufficialmente nell'MCU in Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema da ieri. come ha rivelato il regista Ryan Cooglerr, Riri è pronta a seguire le orme di Tony Stark, forgiando la sua armatura e diventando Ironheart, e a quanto pare ha un collegamento abbastanza particolare con il noto Avenger.

Sulla questione è intervenuto proprio il regista Ryan Coogler, che in una recente intervista ai microfoni di DesiNerd ha così dichiarato: "Non voglio fare spoiler perché molti di voi non hanno ancora visto il film, ma c'è un collegamento molto complesso tra Riri e Tony Stark. All'interno di questo film Riri è un personaggio secondario, ma ricopre un ruolo molto importante e iniziamo ad apprendere come sia diventata quella che ha scelto di essere".

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira in una scena

Riri Williams sarà poi protagonista di una serie tutta sua per Disney+, intitolata per l'appunto Ironheart. Arriverà nel 2023 come parte integrante della Fase 5 dell'MCU e potrebbe vedere il debutto di Mephisto, interpretato da Sacha Baron Cohen. Per adesso non abbiamo ancora molti dettagli in merito, anche se in tutta probabilità lo vedremo comparire negli episodi cinque e sei di Ironheart, dato che alcune scansioni in CGI suggerirebbero la comparsa di un altro personaggio al di fuori della protagonista.

Black Panther: Wakanda Forever, Kevin Feige spiega perché Namor ha debuttato solo ora

Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, da ieri nelle sale italiane. Le modifiche apportate alla storia di Black Panther 2 dopo la morte di Chadwick Boseman sono servite a svolgere un ruolo importante nell'onorare la sua eredità. Ryan Coogler ha incorporato la morte di Boseman nella storia del sequel, facendo in modo che il film includesse anche la morte di T'Challa.