John Travolta e Olivia Newton-John, l'amore tra la coppia di Grease ostacolato da Scientology

Nella nuova biografia dell'attrice e protagonista di Grease viene rivelato che i due sarebbero diventati quasi sicuramente una coppia, non fosse stato per la religione...

La storia d'amore tra Olivia Newton-John e John Travolta non ha mai visto la luce, ma per una ragione precisa.

Nel suo nuovo libro biografico, A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John, Matthew Hild sostiene che la relazione tra le due star di Grease potrebbe essere stata ostacolata dalla Chiesa di Scientology, come riportato in un estratto condiviso da People. Newton-John, scomparsa nel 2022, avrebbe infatti capito che, se lei e Travolta si fossero mai sposati, convertirsi a Scientology sarebbe stato fortemente consigliato.

John Travolta e Olivia Newton-John in una scena del film Grease

Le riserve di Olivia Newton-John su Scientology

Anni dopo le riprese di Grease, un musicista della band di Newton-John sposò una donna appartenente a Scientology. L'attrice e cantante chiese allora informazioni sul loro matrimonio e sulle loro convinzioni religiose. Secondo il libro di Hild, il collega ricordava che i due divi erano "molto, molto vicini. Quasi a quel livello".

"So che la Chiesa di Scientology lo considera un seguace estremamente prezioso", avrebbe detto Newton-John riferendosi a Travolta, scrive Hild. "Se avessi sposato John, si sarebbe aspettato che diventassi una Scientologist?".

"Non sarebbe stato obbligatorio, ma sarebbe stato incoraggiato, mettiamola così", avrebbe risposto il compagno di band, secondo quanto riportato nella biografia. Newton-John lo ringraziò aggiungendo: "È tutto quello che volevo sapere".

Una foto di Olivia Newton-John

La vita privata delle due star di Grease

Olivia Newton-John è stata sposata con l'attore Matt Lattanzi dal 1984 al 1996. Nel 2008 ha poi sposato John Easterling, che è rimasto suo marito fino alla sua morte. John Travolta, invece, è stato sposato con Kelly Preston dal 1991 fino alla scomparsa dell'attrice nel 2020.

La chimica tra Travolta e Newton-John nei ruoli di Danny e Sandy in Grease era evidente anche ai loro colleghi sul set. La co-protagonista Didi Conn, interprete di Frenchy, raccontò a Fox News nel 2018 di aver sempre pensato che tra i due attori ci fosse una reale attrazione, che andava oltre quella dei loro personaggi.

Dopo la morte di Olivia Newton-John, John Travolta le dedicò un commovente tributo su Instagram, firmandosi "Il tuo Danny", in riferimento al celebre personaggio del ribelle Danny Zuko interpretato in Grease. Successivamente, replicò il tributo durante il segmento In Memoriam agli Oscar 2023.