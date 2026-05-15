The Mandalorian and Grogu divide la critica: "avventura emozionante" o "noia mortale"?

Trapelano in rete le prime reazioni al film Disney con Pedro Pascal e la critica si divide in due parti, e c'è chi lo definisce il film più debole della saga Star Wars.

Il nuovo capitolo della saga di Star Wars, The Mandalorian and Grogu, approderà nei cinema italiani il 20 maggio, ma nel frattempo sono approdate in rete le prime reazioni da parte dei critici. Un bilancio? Il film divide e se c'è chi ne apprezza la vena avventurosa, definendolo un "film perfetto per l'estate", molti lo bocciano ritenendolo "noioso".

Pedro Pascal e Grogu in una scena di The Mandalorian and Grogu

Trama completa di The Mandalorian and Grogu

Riallacciandosi alla serie omonima, di cui inizialmente era stato concepito come quarta stagione, il film diretto da Jon Favreau prosegue le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal. Secondo la sinossi ufficiale, "il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono sparsi per tutta la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica si impegna a proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, si avvale dell'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din e del suo giovane apprendista Grogu".

A fianco di Pedro Pascal, che interpreta il Mandaloriano, nel cast troviamo Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, voce di Rotta the Hutt. Jon Favreau, creatore della serie Disney+, è anche co-sceneggiatore del film insieme a Noah Kloor e al nuovo capo della Lucasfilm, Dave Filoni.

Grogu al centro di una scena

Prime reazioni della critica

"È meno incentrato sulla mitologia e più su un'avventura divertente e bizzarra attraverso la galassia. Questo aspetto mi è piaciuto molto", ha scritto Erik Davis di Fandango in una delle recensioni più positive. "Ho apprezzato molto anche la colonna sonora di Ludwig Göransson, soprattutto le parti che sembravano un omaggio ai thriller horror ed action synth-pop degli anni '80. Mi ha ricordato quanto possa essere divertente Star Wars quando smette di preoccuparsi dei compiti di canone e si lascia andare. Consideratelo come un film pulp del sabato pomeriggio e vi divertirete un mondo."

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Scott Mendelson, editorialista di Puck News, ha dribblato le critiche dei colleghi definendo Star Wars: The Mandalorian and Grogu "un colpo pulito e solido con molte novità che spingeranno il pubblio a pensare 'Bello... non l'avevo mai visto prima in un film di Star Wars'".

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Meno positiva la prima reazione di Germain Lussier di i09, secondo cui il film sembra "un episodio più esteso della serie" da cui è tratto: "Ha una o due scene eccezionali, ma sembra molto più interessato a sviluppare la storia in nuove ambientazioni con nuove creature che ai personaggi. Mi è piaciuto in parte, ma il resto mi ha lasciato frustrato."

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Le critiche di Peri Nemiroff di Collider si concentrano su Rotta l'Hutt, doppiato dal vincitore dell'Emmy Jeremy Allen White. "Gli Hutt in carne e ossa sono una sfida da realizzare, un Hutt gladiatore lo è ancora di più, e non ha aiutato il fatto che i dialoghi di Rotta fossero spesso troppo espliciti. Col tempo è cresciuto, ma credo che ci fosse un modo più avvincente per trasmettere il suo ruolo nel mondo e la sua missione."

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Bocciatura senza appello da parte di Jonathan Sim che scrive: "Uno dei film più deboli di Star Wars. Un'esperienza priva di emozioni e prevedibile che non porta Din Djarin da nessuna parte interessante. Scene di combattimento noiose e poco avvincenti, solo mostri in CGI. Action figure assemblate alla rinfusa. Un lungo film per la televisione, insipido e privo di colore."