Black Panther: Wakanda Forever in testa a un box office italiano in crisi, Strange World e Bones and All flop

Black Panther: Wakanda Forever conserva la prima posizione al box office italiano per la terza settimana, ma sono un flop i debutti del film Disney Strange World e di Bones and All di Luca Guadagnino.

Black Panther: Wakanda Forever è in testa per la settimana a un box office italiano che registra un pesante calo negli incassi. Il cinecomic Marvel incassa altri 645.000 euro e vola a oltre 7,5 milioni di euro, ma il risultato complessivo del botteghino italiano è tutt'altro che esaltante. Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Black Panther: Wakanda Forever, svelato il legame tra Riri Williams e Tony Stark

Strange World - Un mondo misterioso: un'immagine del film

Anche in Italia il debutto del film d'animazione Disney Strange World - Un mondo misterioso non fa scintille. Il film apre in seconda posizione con un incasso di 636 mila euro da 494 sale. Pessimi anche gli incassi globali che si fermano a 28 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso, primo film Disney a trattare personaggi apertamente gay, scelta questa che ha impedito l'uscita in Russia, Cina, Francia, Medio Oriente, Malesia e Indonesia, tra i mercati principali. Disney ha, infatti, deciso di difendere la storyline della pellicola rifiutando di far uscire il film d'animazione in versione tagliata, con conseguente perdita degli incassi. Secondo le fonti, il film potrebbe perdere almeno 100 milioni nella sua uscita al cinema.

Strange World: perché è il Classico Disney perfetto per la Generazione Z

Flop anche per Bones and All di Luca Guadagnino. Nonostante la presenza della stella Timothée Chalamet e l'interesse intorno al film, premio per la miglior regia alla Mostra di Venezia 2022, l'incasso si ferma a soli 597.000 euro, 488.000 dei quali raccolti nel weekend, in 406 sale. Come rivela la recensione di Bones and All, il film racconta la storia d'amore cannibale tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nella clip diffusa quest'oggi Maren (Taylor Russell) chiede a Lee (Timothée Chalamet) come è stata la sua prima volta.

Bones and All: Timothée Chalamet ha masticato ciliegie al maraschino per le scene di cannibalismo

The Menu scivola in quinta posizione e incassa altri 421.000 euro arrivando a un totale di 1,2 milioni. Mark Mylod dirige la satira social-culinaria che vede Ralph Fiennes nei panni di un celebrity chef che prepara un sontuoso, anche se forse un po' agitato, pasto per la coppia formata da Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, come rivela la nostra recensione di The Menu.

The Menu: Ethan Tobman svela come sono stati realizzati i piatti in scena e del ristorante

Al quinto posto troviamo il debutto dell'horror Gli occhi del diavolo, che incassa 344.000 euro da 242 sale.