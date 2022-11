Bones and All: Timothée Chalamet ha masticato ciliegie al maraschino per le scene di cannibalismo

La coprotagonista di Bones and All, Taylor Russell, ha confermato che le sanguinose sequenze avevano un sapore davvero 'dolce' grazie all'incredibile team degli effetti speciali.

Svelati i dolci segreti delle sanguinose sequenze cannibali di Bones and All. Taylor Russell, co-protagonistadel film di Luca Guadagnino, ha confermato che lei e Timothée Chalamet hanno mangiato una combinazione di dessert a base di frutta per le scene sanguinolente che vedremo al cinema a partire dal 23 novembre.

"In una nota sugli effetti pratici, Luca ha detto che abbiamo usato sciroppo di mais", ha detto Taylor Russell a Slash Film. "Ma io ricordo che l'incredibile team degli effetti pratici mi ha detto che erano ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e involtini di frutta".

L'attrice ha dichiarato a IndieWire che il cruento Bones and All è "molto punk" nel suo approccio al romanticismo crudo: "Alla fine, tutti i film di Luca parlano di questo: l'amore per gli outsider. Questa ne è una versione estrema, ma proprio per questo ci sprofondi davvero. Non ero preoccupata per il cannibalismo".

Come rivela la recensione di Bones and All, il film racconta la storia d'amore cannibale tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nella clip diffusa quest'oggi Maren (Taylor Russell) chiede a Lee (Timothée Chalamet) come è stata la sua prima volta.

Il film è un adattamento del romanzo omonimo di Camille DeAngelis, edito in Italia da Panini Books. Nel cast Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.