Cercasi tata disperatamente stasera su Rai 1: la trama, il cast, quanto dura il film

Mescola romanticismo, equivoci e dinamiche familiari Cercasi tata disperatamente, il film in onda stasera su Rai 1 alle 21:30 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

La commedia, diretta da Laura Chiossone, appartiene al ciclo che gli spettatori dell'ammiraglia RAI conoscono molto bene, Purchè finisca bene.

La trama completa di Cercasi tata disperatamente

Marta Sironi ha 35 anni e un sogno che continua a inseguire nonostante tutto: diventare una comica. Dopo l'ennesima delusione a un concorso di stand-up comedy, però, si ritrova senza lavoro e senza una casa. A darle un ultimatum è la sua migliore amica Fabiana, che accetta di ospitarla soltanto per pochi giorni, chiedendole di rimettere ordine nella sua vita.

Per Marta arriva così un'occasione inattesa: trasformarsi in "Frau Klara", una tata tedesca severa e apparentemente impeccabile. A cercarla è Lorenzo Nuti, vedovo quarantenne in difficoltà con i figli Chiara e Luigi, ancora segnati dalla perdita della madre.

L'equilibrio costruito da Marta rischia però di saltare quando i ragazzi scoprono la sua vera identità e iniziano a usarla a proprio vantaggio. Tra bugie, imprevisti e situazioni sempre più complicate, Marta sarà costretta a scegliere se continuare a nascondersi oppure mostrarsi finalmente per quella che è davvero.

Nel cast anche Neri Marcorè e Pietro Delle Piane

A guidare il cast sono Elena Radonicich e Giorgio Pasotti, rispettivamente nei panni di Marta e Lorenzo. Accanto a loro anche da Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli e Pietro Delle Piane. Special guest di Cercasi tata disperatamente è Neri Marcorè.

Elena Radonicich ha spiegato come il personaggio di Marta finisca per raccontare il bisogno di autenticità dietro le maschere che spesso si indossano nella vita quotidiana: "Tata Klara ci dice che per essere sé stessi a volte, si fanno dei giri lunghi, si mettono maschere, ma nella relazione autentica si libera la nostra essenza più profonda che ci rende finalmente liberi. Si può sperimentare anche oltre i consueti limiti che l'età generalmente impone. E vivere con leggerezza e gioco".

Per Giorgio Pasotti, invece, il cuore della storia è tutto nelle difficoltà di una famiglia che prova a ritrovare un equilibrio dopo un lutto. L'attore interpreta infatti un padre che cerca senza successo di gestire figli e lavoro, fino all'arrivo della tata destinata a cambiare ogni cosa. "Mi sono divertito molto ad interpretare un carattere comico, di una comicità molto British, leggera, che ti fa seguire il film sempre con un sorriso sulle labbra".

A che ora finisce Cercasi tata disperatamente?

Inizio previsto alle 21:30, per questa nuova commedia del ciclo Purchè finisca bene, al termine della puntata odierna di Affari Tuoi. Con una durata di 130 minuti, il film terminerà alle 23:40, quando lascerà la linea al TG1 Flash della notte.

Alle 23:45 sarà poi la volta della nuova puntata di Speciale TG1 dedicata a Miles Davis, a 100 anni dalla nascita.

Cercasi tata disperatamente sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanes alla messa in onda in chiaro sia on demand.

Sulla piattaforma RAI sono inoltre disponibili, nella sezione dedicata, tutte le 5 stagioni precedenti della collection.