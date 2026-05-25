The Mandalorian and Grogu è davvero il flop che molti temevano? Cosa dicono gli incassi

I media americani si sono affrettati a sottolineare il record negativo segnato da The Mandalorian and Grogu al debutto al botteghino, anche se gli incassi sarebbero superiori alle aspettative (piuttosto buie, a dirla tutta).

Un'immagine del piccolo Grogu

The Mandalorian and Grogu segna un record negativo per la saga di Star Wars

Come analizzato nella nostra recensione di The Mandalorian and Grogu, il film si riallaccia all'omonima serie Disney+ seguendo le avventure attraverso la galassia del personaggio di Pedro Pascal e del piccolo Grogu.

La pellicola, costata a Disney la cifra "stellare" di circa 300 milioni di dollari, ha debuttato nel weekend del Memorial Day incassando 165 milioni globali. Meglio del previsto gli incassi americani che si attestano sui 102 milioni raccolti in 4.300 cinema. Anche in Italia il film ha debuttato in prima posizione con 1,6 milioni di euro e oltre 156.000 presenze nel weekend.

Ma nonostante le cifre tutto sommato confortanti, The Mandalorian and Grogu non è riuscito a superare i numeri del peggior incasso di Star Wars a oggi, Solo: A Star Wars Story, che nel 2018 ha debuttato con un incasso di 171 milioni globali, chiudendo la sua corsa a quota 392.9 milioni. Cifra più che rispettabile, ma che ha comunque determinato il flop del film a fronte dei costi di produzione esorbitanti.

Pedro Pascal senza elmetto in una scena di The Mandlorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu è un flop?

I numeri dell'apertura lanciano segnali contrastanti quindi bisognerà attendere la tenuta del secondo weekend prima di dare giudizi più definitivi sull'andamento di Star Wars: The Mandalorian and Grogu al botteghino.

Gli incassi del film "non sono al livello dei titoli principali di Star Wars", ha dichiarato l'analista di settore David Gross all'Agence France-Presse. "Ma si tratta di cifre importanti ed è così che vanno gli spin-off. Il film è parte della storia e sta contribuendo al successo commerciale".

Secondo Variety, "è significativo per qualsiasi film debuttare con un incasso superiore ai 100 milioni di dollari in tempi post-pandemia, ma una vera prova di redditività commerciale sarà il secondo fine settimana di programmazione nelle sale. Questo indicherà se The Mandalorian and Grogu piace solo ai fan del franchise o se il film può diventare un successo anche tra le famiglie."

Una scena di Amarga Navidad

Le novità del box office italiano

Al di là del debutto di The Mandalorian and Grogu, che ha scalzato dal primo post Michael, forte di altri 1,1 milioni per un totale di oltre 23 milioni di euro in cinque settimane, l'altra nota da segnalare al botteghino italiano è il debutto del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad, reduce dal Festival di Cannes appena conclusosi con la vittoria di Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu.

Il dramma spagnolo ha debuttato in quinta posizione con 377.000 euro in 300 sale, cifra che probabilmente dipende dalla poca visibilità del titolo, schiacciato dai colossi americani in corsa, ma si spera che le cifre aumentino nei prossimi giorni.