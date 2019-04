Avengers: Endgame, i film da vedere prima consigliati dai Russo sono tutti su Captain America!

I Fratelli Russo hanno suggerito una serie di film da vedere prima dell'uscita di Avengers: Endgame e guarda caso al centro della storia c'è sempre... Captain America! Manca poco all'uscita di Avengers: Endgame, in preparazione al gran finale della Infinity Saga Anthony Russo ha suggerito una lista di film da vedere in preparazione al grande evento e al centro della storia c'è sempre il personaggio di Steve Rogers.

La maggior parte degli spettatori che affolleranno le sale per godere della visione di Avengers 4 sono fan del mondo Marvel e avranno visto e rivisto tutti i film dell'MCU, ma se qualcuno ha ancora dubbi su quale revisione fare in preparazione, ecco la guida suggerita da Anthony Russo nel corso di un'intervista a Fandango: "Abbiamo lavorato duramente per fare in modo che la storia funzioni anche per chi non ha visto nessun film dell'MCU prima d'ora perché crediamo che sia molto importante. Ma molti vedranno questo film dopo altre pellicole, il pubblico è cresciuto vedendo questi film."

Tutti i film sugli Avengers

Chris Evans e Chris Hemsworth guardano il cielo in una scena di The Avengers - I vendicatori

Pur specificando che Avengers: Endgame sarà fruibile in maniera indipendente, Anthony russo ha un'idea ben chiara di quali film andrebbero visti prima dell'attesa release a cominciare dalle precedenti pellicole sugli Avengers "che sono strettamente collegati al film in arrivo". Come anticipato dai rumor sorti dall'immagine ritoccata in CGI di Captain America nel trailer speciale diffuso, la Battaglia di New York di The Avengers potrebbe tornare ad avere un ruolo chiave in Endgame.

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier - Scarlett Johansson e Chris Evans insieme

Anthony Russo raccomanda poi la visione del primo film realizzato dai Russo per Marvel, Captain America: The Winter Soldier, secondo capitolo del franchise su Captain America: "Io e mio fratello siamo focalizzati sulla storia a partire da Winter Soldier perché quello è il momento in cui abbiamo fatto il nostro ingresso nell'MCU. Nelle nostre menti, la narrazione parte proprio da lì."

Captain America: Civil War

Captain America: Civil War, Cap e la sua squadra nel primo trailer del film Marvel

Captain America: Civil War è cruciale per comprendere la rottura della relazione tra Iron Man e Cap. Il loro scontro causerà la frattura del team degli Avengers in due fazioni, rottura che secondo Anthony Russo avrà enormi ripercussioni sugli eventi di Infinity War: "La relazione tra Tony Stark e Steve Rogers si è guastata e questo ha messo gli Avengers in una condizione di vulnerabilità quando Thanos ha fatto la sua comparsa in Infinity War. La lite è in buona parte causa della loro disfatta, il fatto che fossero divisi nel momento in cui si affacciava la più grande minaccia da affrontare si è rivelato un danno enorme."

Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War, Robert Downey Jr. in azione

Un posto speciale nella lita dei Russo la ha necessariamente Avengers: Infinity War, prima parte delle avventure che proseguiranno in Avengers: Endgame: "Probabilmente, Civil War e Infinity War sono i film più importanti da vedere prima di Endgame, Civil War perché ha creato la divisione nel team degli Avengers e Infinity War per la Decimazione che troverà gli eroi prostrati all'inizio di Endgame.

Avengers: Endgame, il punto sui supereroi e personaggi principali

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

