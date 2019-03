Avengers: Endgame, Marvel rivela la nuova sinossi

Marvel ha diffuso una nuova sinossi di Avengers: Endgame. Poche le sorprese nella trama che contiene, però, qualche importante puntualizzazione. Ecco la trama di Avengers: Endgame diffusa in un comunicato stampa:

Il drammatico corso degli eventi messo in moto da Thanos che ha spazzato via metà dell'universo e ha decimato il team degli Avengers spinge gli Avengers superstiti a imbarcarsi in un'ultima missione nell'epica conclusione del 22° film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato nel corso di una recente interviste che i primi 22 film dell'MCU - le prime tre Fasi - saranno chiamati The Infinity Saga una volta che Avengers: Endgame sarà uscito.

Avengers: Endgame segnerà la conclusione delle prime tre Fasi dell'MCU che è stato inaugurato nel 2008 da Iron Man. Come conferma la nuova sinossi, nell'ultimo capitolo della infinity Saga gli Avengers torneranno a scontrarsi con Thanos per l'ultima volta. Dopo la conclusione dell'accordo tra Disney e Fox, ancora non abbiamo la conferma, ma è probabile che eroi Marvel di proprietà Fox come gli X-Men e Deadpool entrino a far parte dell'MCU nelle sue nuove fasi.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui potete leggere la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

