Avengers: Endgame, il punto sui supereroi e personaggi principali

In attesa dell'uscita di Avengers: Endgame, ecco la situazione attuale dei personaggi principali del film e in base a quanto accaduto in quelli precedenti.

Avengers: Endgame - Captain America nel trailer

Il 24 aprile si concluderà la prima macrofase del Marvel Cinematic Universe, con l'uscita in sala di Avengers: Endgame. Non sarà l'ultimo film del franchise, ma segnerà comunque la fine di un'era, in particolare per la formazione originale degli Avengers, appositamente risparmiati al termine del film precedente per poter vivere un'ultima avventura tutti insieme. Sì, è proprio il caso di dire "risparmiati", dato che Avengers: Infinity War si è concluso in modo abbastanza scioccante: dopo essersi impossessato delle sei Gemme dell'Infinito, il folle alieno Thanos se ne è servito per eliminare, in modo completamente arbitrario, metà delle forme di vita nell'universo. Tra queste forme di vita c'erano anche molti personaggi che conosciamo e amiamo da diversi anni, con momenti strappalacrime come la disperazione di Peter Parker che si trasforma gradualmente in polvere tra le braccia del mentore Tony Stark. Alla luce di un finale simile, la Marvel ha saggiamente scelto di non svelare troppo sul nuovo film, rifiutando persino di chiarire il destino di alcuni personaggi interpretati dal ricchissimo cast di Avengers: Endgame Qui facciamo il punto della situazione sui personaggi principali di Avengers: Endgame, passando in rassegna coloro su cui abbiamo informazioni concrete, in base a tre criteri: gli eventi dei film, i trailer e poster usciti di recente, e le dichiarazioni dei registi.

Iron Man - Tony Stark

Tony Stark - Iron Man è il primo eroe del Marvel Cinematic Universe ad essere sopravvissuto alla Decimazione, come viene chiamato il gesto di Thanos da chi ha lavorato ai film. L'abbiamo lasciato sul pianeta Titano insieme a Nebula, la figlia adottiva dell'antagonista, e all'inizio di Avengers: Endgame li ritroveremo entrambi mentre cercano di arrivare sulla Terra. Sappiamo anche che, in teoria, questo sarà l'ultimo film del franchise in cui Robert Downey Jr. apparirà in un ruolo importante (l'attore non ha escluso eventuali camei futuri). Rivedremo al suo fianco anche Pepper Potts e Happy Hogan, come annunciato dai poster. Per Gwyneth Paltrow si tratta di un addio definitivo, ma con una postilla: se dovesse tornare Downey Jr., anche lei potrebbe farsi convincere.

Perché Iron Man, anzi Tony Stark, è il cuore del Marvel Cinematic Universe

Captain America - Steve Rogers

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Anche Captain America è sopravvissuto, e per sottolineare quanto fosse sconvolgente il finale di Avengers: Infinity War fu affidata a lui la battuta conclusiva del film: dopo aver assistito alla morte di alleati e amici, il supersoldato Steve Rogers è a terra, abbattuto moralmente, e si limita a dire "Oddio". Sappiamo che sarà a lui a guidare gli Avengers superstiti nella battaglia finale per aggiustare l'universo, ed è probabilmente l'ultima volta che lo vedremo sullo schermo, poiché Chris Evans ha più volte ribadito di volersi lasciare alle spalle il mondo Marvel allo scadere del suo contratto (allungato apposta per farlo apparire in questo film).

Da First Avenger a Civil War: L'evoluzione di Captain America, l'anima del Marvel Cinematic Universe

Thor

Avengers: Endgame - Thor e Odino

Il dio del tuono è tra i superstiti, e si sente in colpa poiché la sua arroganza è uno dei motivi per cui Thanos ha vinto: sicuro di averlo ferito a morte, Thor era pronto a vantarsi, prima di sentire una temibile risata e la frase "Dovevi mirare alla testa". Non sappiamo molto sul ruolo che Thor avrà nel film, ma si presume che, oltre a voler sconfiggere Thanos, sarà impegnato nella ricerca degli asgardiani ancora in vita (Valchiria è sopravvissuta, come conferma il suo character poster). Per contratto è l'ultimo film in cui vedremo Chris Hemsworth, almeno per ora, poiché l'attore australiano ha detto di essere interessato a continuare ad apparire nel MCU a seconda delle storyline che gli saranno proposte.

Chris Hemsworth, colpo di fulmine: Thor e i suoi 35 anni portati da Dio

Hulk - Bruce Banner

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Bruce Banner è ancora vivo, ma vi sono legittimi dubbi sulla sua capacità di aiutare sul campo di battaglia poiché, dopo il primo scontro con Thanos sull'astronave asgardiana, Hulk non vuole più saperne di manifestarsi. Stando ai registi, il rapporto tra le due personalità è al centro di un arco narrativo che giungerà al suo culmine naturale in questo film, dopo il quale anche Mark Ruffalo è pronto a congedarsi dal franchise. I fratelli Russo hanno anche confermato che Betty Ross, la prima compagna di Banner, non è sopravvissuta.

Mark Ruffalo: l'irresistibile Hulk compie 50 anni

Black Widow - Natasha Romanoff

L'ex-spia russa Natasha Romanoff è ancora tra noi, e a giudicare dai trailer e dalle clip mostrate finora darà manforte a Rogers nel guidare il team. Non sarà l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nel franchise, poiché un film dedicato alle gesta in solitario di Black Widow è previsto per il 2020, ma non è detto che il lungometraggio in questione sia ambientato nel presente.

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Hawkeye - Clint Barton

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Assente lo scorso anno a causa di arresti domiciliari (dovuti agli eventi di Captain America: Civil War), Hawkeye sarà nuovamente al fianco dei colleghi e amici ma con un nuovo look, ispirato al periodo in cui nei fumetti si faceva chiamare Ronin. È stato ipotizzato che ciò sia dovuto a un lutto personale: la moglie e i figli di Clint sono molto probabilmente tra le vittime della Decimazione. Non sappiamo se Jeremy Renner è pronto ad appendere l'arco e le frecce dopo questo film, anche perché un'apparizione nel film su Black Widow sarebbe abbastanza logica.

Jeremy Renner, il più amato dagli Avengers, tra Arrival e musica

War Machine - James Rhodes

War Machine è ancora vivo, e farà parte del team nella battaglia finale. Si presume che James Rhodes sia ancora affetto dalla paralisi che l'ha colpito nel 2016, e che continui a muoversi grazie a sostegni tecnologici.

Loki

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

Il dio dell'inganno è stato ucciso da Thanos, e il character poster monocromatico conferma che è ufficialmente defunto. Circolano varie teorie su di lui, tra cui quella del suo nuovo rango come signore dell'aldilà asgardiano, il che potrebbe tornare utile. Alcuni ipotizzano che Loki sia ancora vivo e stia impersonando Bruce Banner, ma le prove a sostegno sono debolucce. Lo rivedremo in una miniserie su Disney+, ma stando alle informazioni ufficiali sarà interamente ambientata nel passato.

Tom Hiddleston su Infinity War: "Interpretare un supereroe è un privilegio: affronti un'idea più grande di te"

Nick Fury

L'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. si è smaterializzato a New York, nel bel mezzo di una parolaccia, ma non prima di riuscire a mandare un SOS intergalattico alla sua amica Carol Danvers. Sappiamo che Nick Fury e Maria Hill, altra vittima della Decimazione, torneranno al fianco di Spider-Man a luglio, ma è ancora da scoprire come ciò sarà possibile.

Falcon - Sam Wilson

L'alleato e amico di Steve Rogers è rimasto polverizzato sul suolo di Wakanda, mentre Rhodes cercava di determinarne la posizione. Sappiamo che è in lavorazione una miniserie a lui dedicata per il servizio di streaming Disney+, ma ciò non significa per forza che Falcon tornerà in vita alla fine del film.

Winter Soldier - Bucky Barnes - White Wolf

Anche Bucky Barnes è rimasto vittima della Decimazione. Per l'esattezza, è stato il primo a smaterializzarsi sullo schermo, davanti all'attonito e atterrito Steve Rogers. Anche lui tornerà su Disney+, al fianco di Falcon, e il contratto per nove film di Sebastian Stan suggerisce che la storia del soldato con il braccio bionico non sia del tutto finita.

I Guardiani della Galassia

Avengers: Infinity War, Chris Pratt in una scena del film

Qui siamo di fronte a una vera e propria ecatombe: Star-Lord, Mantis e Drax sono stati annientati su Titano, mentre Groot si è smaterializzato nel Wakanda mentre invocava l'aiuto dell'amico Rocket (stando a James Gunn, l'ultimo "I am Groot" detto dal personaggio significava "Papà"). L'alieno con le fattezze di un procione è ancora vivo, e lui e Nebula saranno al fianco degli Avengers. Quanto a Gamora, uccisa da Thanos per ottenere la Gemma dell'Anima, è probabilmente intrappolata all'interno dell'oggetto cosmico. Dovremmo rivederli tutti nel terzo film a loro dedicato, ma in che modo è ancora tutto da scoprire.

Guardiani dell'Universo: il futuro della Marvel al cinema è cosmico?

Visione

Captain America: Civil War: Visione nel trailer 2 del film

L'androide che custodiva la Gemma della Mente, Visione, è morto due volte: prima quando l'amata Wanda Maximoff lo ha distrutto per impedire che Thanos si impossessasse della Gemma, e poi quando il villain, usando l'Occhio di Agamotto per tornare indietro nel tempo, gliel'ha strappata con la forza. È pertanto tutt'altro che scontato che possa essere riportato in vita tanto facilmente, e l'annunciata miniserie che parlerà di lui e Wanda potrebbe essere un prequel, ambientato nei due anni tra lo scioglimento degli Avengers e l'arrivo di Thanos.

Scarlet Witch - Wanda Maximoff

Avengers: Infinity War, un primo piano di Elizabeth Olsen

L'ex-alleata di Ultron è tra le vittime della Decimazione, e si è smaterializzata piangendo sul cadavere di Visione. Per Scarlet Witch valgono più o meno le medesime considerazioni fatte per il compagno, anche se un suo ritorno è più probabile dato che Kevin Feige ha parlato della possibilità di realizzare uno spin-off degli Avengers tutto al femminile.

Ant-Man - Scott Lang

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Ant-Man, il supereroe più "piccolo" della Marvel, si trovava nel Regno Quantico al momento della Decimazione, ed è rimasto intrappolato al suo interno poiché Hope Van Dyne, Hank Pym e Janet Van Dyne sono rimasti vittime dello schiocco di dita di Thanos. Sappiamo che riuscirà a liberarsi in qualche modo, e molto probabilmente suggerirà agli Avengers di servirsi dell'universo subatomico, e più precisamente dei vortici temporali legati a esso, per risolvere il problema. Dovremmo rivedere al suo fianco anche la figlia Cassie, la cui presenza è stata annunciata tramite dettagli sul casting.

Ant-Man and the Wasp: quali conseguenze per il Marvel Cinematic Universe?

Doctor Strange - Stephen Strange

Il mago newyorkese è morto di fronte a Tony Stark, con la frase criptica "Era l'unico modo". Questo suggerisce che Doctor Strange sia al corrente di come sconfiggere Thanos, e gli abbia permesso di vincere sapendo che gli Avengers lo batteranno in questo film. In sua assenza, il Sancta Sanctorum di New York è custodito da Wong, la cui presenza, e sopravvivenza alla Decimazione, è stata confermata dai poster.

Avengers: Infinity War, Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. in una scena del film

Spider-Man - Peter Parker

Avengers: Infinity War, una foto di Spider-Man

Il giovanissimo Spider-Man è morto tra le braccia di Tony Stark, e il modo in cui tornerà tra noi ha creato non pochi grattacapi alla Sony, che sta già promuovendo il film Spider-Man: Far From Home, in uscita a luglio. I Russo hanno confermato che la zia di Peter Parker è invece sopravvissuta alla Decimazione, mentre per Ned Leeds, migliore amico di Parker, hanno risposto "Spoiler".

Spider-Man: Far From Home, analisi e commento del trailer: Venezia, Mysterio e tu

T'Challa

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Il sovrano di Wakanda si è smaterializzato davanti alla guardia del corpo Okoye, la quale invece è viva e avrà un ruolo importante nel film, a giudicare dal poster ufficiale dove occupa una posizione di rilievo insieme agli Avengers. Il primo trailer mostrava Shuri, la sorella di T'Challa, tra le persone scomparse, senza ulteriori chiarimenti, mentre i recenti poster individuali, dedicati ai singoli personaggi, confermano che anche lei è sparita durante la battaglia di Wakanda.

Black Panther: quando il cinecomic è da Oscar

Captain Marvel - Carol Danvers

L'eroina mezza umana e mezza Kree è stata contattata da Nick Fury e, come visto nel mid-credits di Captain Marvel, arriverà sulla Terra per aiutare gli Avengers. In base al contenuto del secondo trailer, non è da escludere che Carol Danvers combatta al fianco di Thor, forse per una missione secondaria mentre il resto del team sarà impegnato nel Regno Quantico.

Avengers: Endgame - Carol Danvers

Thanos

Avengers: Infinity War, Josh Brolin nei panni di Thanos in una scena del film

L'alieno viola è ancora vivo, ritiratosi a vita privata su un pianeta che i registi chiamano Titano II (lo stesso dove lui, soddisfatto, osserva l'alba alla fine del film precedente). Thanos non è più in grado di usare il braccio sinistro a causa del potere necessario per sopravvivere all'uso del Guanto dell'Infinito, e rimane da vedere se e come potrà ancora dare del filo da torcere agli Avengers.

Da Loki a Thanos, diamo i voti ai cattivi del Marvel Cinematic Universe

Altri personaggi

Chris Hemsworth e Natalie Portman nel film Thor

La loro presenza nel film non è confermata, ma i materiali supplementari svelano che Jane Foster ed Erik Selvig sono sopravvissuti alla Decimazione, e potrebbero quindi avere un ruolo nel tentativo di riassestare l'universo. Non ci sono conferme, per ora, sulla possibile presenza di Korg e Miek, due degli alleati intergalattici di Thor, anche se è possibile che siano, come minimo, sopravvissuti all'assalto iniziale di Thanos, fuggendo insieme a Valchiria. James Gunn ha inoltre suggerito che Kraglin, attuale leader dei Ravagers, possa fare capolino in un modo o nell'altro.