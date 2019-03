Avengers: Endgame ha un problema di statistica, perché quei Vendicatori sono sopravvissuti?

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

In Avengers: Endgame faremo i conti con le conseguenze della Decimazione, ma lo schiocco di dita di Thanos pone un problema di statistica riguardo ai Vendicatori sopravvissuti. Usando il potere del Guanto, Thanos ha decimato metà della popolazione nel finale di Avengers: Infinity War. I character poster dei personaggi di Avengers: Endgame ci portano a una riflessione: nelle immagini diffuse da Marvel troviamo 16 personaggi viventi e 16 personaggi defunti. A livello statistico non sembra una scelta troppo perfetta?

Facendo i conti, in Avengers: Infinity War abbiamo tenuto d'occhio 37 personaggi: 17 sono sopravvissuti allo schiocco di dita, 16 sono stati ridotti in polvere e altri 4 erano morti prima della Decimazione. Il destino di alcuni personaggi ci è stato rivelato in interviste ai fratelli Russo o a membri del cast, Angela Basset ha confermato che Shuri è ancora viva proprio nel corso di una di queste interviste, anche se la conferma definitiva l'avremo solo con la visione di Avengers 4.

Facendo il punto della situazione coloro che hanno un character poster a colori sono sopravvissuti alla Decimazione, coloro che sono rappresentati in bianco e nero sono morti. Tra i caduti la situazione è più complicata del previsto, visto che tra i poster figura quello di Loki, morto ben prima della Decimazione, e come lui anche Gamora e Visione. Tra i personaggi ridotti in polvere che non compaiono nei poster vi sono l'originale Ant-Man Hank Pym, l'originale Wasp Janet Van Dyne e l'agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill. Assente dai poster anche Heimdall, pure lui ucciso da Thanos.

Avengers: Endgame, ecco perché alcune scene del trailer sono in bianco e nero (e rosso)

A livello statistico, se ci basiamo sulla pura casualità ogni persona nell'universo aveva il 50 percento delle possibilità di sopravvivere alla Decimazione. Di 33 Avengers sottoposti allo schiocco di dita di Thanos, la percentuale di avere un risultato di 17 a 16, metà Vendicatori vivi e metà morti, era del 13,58 percento, un numero piuttosto basso. Eppure lo schiocco di dita ha ridotto il team dei Vendicatori esattamente della metà.

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Ma c'è di più. Di 17 Vendicatori sopravvissuti, troviamo tutti e 6 i Vendicatori originali. In più tra i superstiti troviamo Ant-Man, che è in grado di accedere al Regno quantico, Nebula, che ha una profonda conoscenza di Thanos, e Captain Marvel, che è l'eroina più potente dell'universo. Da un punto di vista statistico, la possibilità che tutti i 6 Avengers originali sopravvivessero era del 12,5 percento, ma se si combinano tutti i fattori ecco che la percentuale si riduce allo 0,195 percento.

D'altronde i 9 personaggi sopravvissuti rappresentano il fulcro degli Avengers che entreranno in azione in Endgame per annullare gli effetti della Decimazione e provare a riportare indietro i colleghi morti con l'aiuto di War Machine, Wong e Valkyrie. E in più non sappiamo se il marketing rispecchia il plot del film con precisione, a questo riguardo i fratelli Russo ci hanno messo in guardia più volte, depistare i fan è uno degli sporti preferiti di Marvel. In fin dei conti sono i fratelli e Russo con Marvel ad aver deciso quali Avengers sarebbero sopravvissuti e lo hanno fatto per il bene della storia. Di fronte a un fine supremo, anche le leggi statistiche passano in secondo piano.

L'uscita italiana di Avengers: Endgame è prevista per il 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!