Avengers: Endgame, Captain America è stato modificato in CGI nel trailer speciale?

Dopo un attenta visione del trailer speciale di Avengers: Endgame diffuso ieri a sorpresa, i fan hanno notato qualcosa di strano tanto da sospettare che l'immagine di Captain America sia stata modificata in CGI.

Il trailer speciale di Avengers: Endgame non ci svela granché, vediamo nuovamente gli Avengers intenti a piangere i caduti prima di riunirsi insieme per combattere Thanos, ma c'è una scena davvero importante, quella che vede Tony Stark e Steve Rogers finalmente riuniti.

La rottura tra Steve Rogers (Chris Evans) e Tony Stark (Robert Downey Jr.) si è consumata in Captain America: Civil War. Anche se il film si è concluso anticipando la reunion, Tony si è rifiutato di chiamare Steve quando gli eventi di Avengers: Infinity War hanno preso il via, perciò i fan attendono da tempo di rivederli insieme. Come anticipato dal nuovo trailer, la reunion avverrà in Avengers 4, ma la sequenza che mostra Tony e Steve uno di fronte l'altro ha qualcosa di strano. Nella scena in questione, che si svolge in mezzo alla strada, Tony Chiede a Steve se si fida di lui, Steve conferma e i due si stringono la mano. Ma un'attenta visione rivela altro.

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Nella scena dell'incontro, Tony Stark indossa una tuta sportiva mentre Steve Rogers ha indosso il costume di Nomad che ha indossato in Avengers: Infinity War. Questo dettaglio salta all'occhio visto che nei precedenti trailer di Avengers: Endgame abbiamo visto Captain America con indosso varie tute, ma non questa. E' possibile che la scena che stiamo vedendo sia una delle sequenze modificate digitalmente di cui hanno parlato tempo fa i fratelli Russo. Se si guarda il collo di Steve Rogers, la tuta sembra fluttuare attorno a Chris Evans, potrebbe dunque trattarsi di una tuta realizzata in CGI. Ma perché Marvel avrebbe dovuto ritoccare il fotogramma, con dispendio di tempo e denaro, per mettere addosso a Steve Rogers un altro costume?

L'anno scorso alcune foto rubate dal set open air di Avengers: Endgame avevano svelato Steve Rogers nel suo costume del 2012 insieme a Tony Stark, Hulk e Ant-Man per le strade di New York. La ragione del costume classico - e del motivo per cui Marvel lo vuole nascondere - sarebbe chiara: stanno cercando di nascondere l'elemento dei viaggi nel tempo, teoria più popolare collegata ad Avengers: Endgame. Gli Avengers potrebbero, dunque, tornare indietro nel tempo per bloccare Thanos prima che riesca a impossessarsi delle Gemme dell'Infinito e dare il via alla Decimazione. Ancora non sappiamo cosa avverrà nella scena vista nel trailer speciale di Endgame, ma il setting potrebbe essere proprio la Battaglia di New York di The Avengers, luogo dove tutto ha avuto inizio. In quest'ottica mostrare Captain America con indosso la vecchia tuta avrebbe rivelato troppo, così Marvel ha preferito creare un diversivo.

Nel frattempo ieri si sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

