Chief of Station – Verità a tutti i costi stasera su Italia 1: trama, cast e durata del thriller

Stasera su Italia 1 va in onda il thriller d'azione Chief of Station - Verità a tutti i costi: trama, cast e curiosità sul film con Aaron Eckhart tra spionaggio e vendetta.

Stasera, martedì 2 giugno, in prima serata su Italia 1, arriva in prima TV assoluta il thriller di spionaggio Chief of Station - Verità a tutti i costi, diretto da Jesse V. Johnson nel 2024. Un film che mescola azione, intrighi internazionali e una rete di cospirazioni legate al mondo dell'intelligence. Ecco trama, cast e dettagli.

La trama di Chief of Station: tra CIA, vendetta e complotti internazionali

Protagonista della storia è Benjamin Malloy, ex capostazione della CIA in Europa orientale, che si ritrova a Budapest insieme alla moglie Farrah durante quello che doveva essere un anniversario di matrimonio. Ma la serenità dura poco: un attentato colpisce il caffè dove i due si erano conosciuti e Farrah perde la vita. Convinto che non si tratti di un incidente, Malloy torna nel mondo dello spionaggio per cercare la verità.

Il suo viaggio lo porta tra Washington e l'Europa dell'Est, fino a una rete di segreti che coinvolge servizi segreti, doppi giochi e una cospirazione molto più grande di quanto immaginasse. Tra alleanze inattese e tradimenti, il protagonista scopre che anche le persone più vicine potrebbero nascondere la verità.

Aaron Eckhart e Alex Pettyfer

Un thriller di spionaggio tra Europa e intrighi globali

Chief of Station - Verità a tutti i costi si sviluppa tra Budapest, Croazia e Parigi, costruendo un mosaico di tensione internazionale. Il film alterna azione e investigazione, con una narrazione che mette al centro il tema della fiducia e del doppio gioco nel mondo dell'intelligence.

Il cast del film in onda su Italia 1

Nel ruolo del protagonista Benjamin Malloy troviamo Aaron Eckhart, affiancato da un cast internazionale di volti noti del cinema d'azione e thriller. Completano il cast:

Olga Kurylenko

Alex Pettyfer

Daniel Bernhardt

Chris Petrovski

Nick Moran

Kris Johnson

James Faulkner

Olga Kurylenko

Curiosità su Chief of Station

Il film nasconde diverse curiosità legate alla sua produzione:

Le riprese si sono svolte in varie location europee, tra cui Budapest

Il ruolo principale era inizialmente destinato ad Alec Baldwin, poi sostituito da Aaron Eckhart

Il regista Jesse V. Johnson e Daniel Bernhardt condividono un passato da stuntman, elemento che si riflette nelle scene d'azione molto fisiche e realistiche

Perché guardarlo stasera in prima TV e durata del film

Chief of Station - Verità a tutti i costi è un thriller perfetto per chi ama le storie di spionaggio moderne, ricche di tensione, colpi di scena e ambientazioni internazionali. Il film durerà 98 minuti, inizierà alle 21:25 e terminerà alle 23:25 circa. A seguire inizierà Live! - Corsa Contro Il Tempo, pellicola con Aaron Eckhart, Dina Meyer e Giancarlo Esposito.