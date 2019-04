Avengers: Endgame, aperte le prevendite dei biglietti per il film Marvel

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e online sono aperte le prevendite per i biglietti da prenotare fin da ora per i posti in sala.

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e la prevendita dei biglietti è ufficialmente iniziata, come i Marvel Studios hanno annunciato con un nuovo trailer ad hoc.

I fan possono quindi fin da ora prenotare il proprio posto in sala per assistere alle nuove avventure dei Vendicatori a questo link, semplicemente cliccando sul nome del cinema più vicino a casa e seguendo le istruzioni. Le proiezioni di Avengers 4 si preannunciano già come potenzialmente sold out, considerando il grande interesse e la crescente curiosità che circonda il nuovo capitolo della saga dei supereroi diretto dai fratelli Russo.

Gli spettatori potranno così essere certi di essere tra i primi a scoprire in che modo si concluderà la lotta del team degli eroi contro il malvagio Thanos che, in Infinity War, ha fatto scomparire la metà della popolazione di ogni tipo di essere vivente che popola l'universo, lasciando i "sopravvissuti" in preda alla disperazione per quanto accaduto. In Avengers: Endgame i protagonisti cercheranno infatti di capire come modificare quanto accaduto e trovare un modo per far ritornare chi è scomparso dopo lo schiocco di dita del villain. Nel frattempo la Marvel ha rilasciato il trailer 3 di Avengers: Endgame:

Nel cinecomic rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).