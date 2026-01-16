Avengers: Doomsday, il legame dei teaser con Endgame svelato da una teoria su Reddit?

I fratelli Russo hanno messo in guardia i fan invitandoli a prestare attenzione ai quattro teaser di Avengers: Doomsday pubblicati finora spiegando che sarebbero, in realtà, indizi di ciò che ci attende nel cinecomic in arrivo al cinema il 18 dicembre negli USA.

Guardando i video con attenzione, alla fine di ogni teaser un orologio inizia il conto alla rovescia fino all'uscita del film, ma solo dopo aver visualizzato una serie di numeri apparentemente casuali sullo schermo.

Ecco che una nuova teoria dei fan (riportata da Comicbookmovie.com) si è subito materializzata su Reddit sostenendo che questi numeri farebbero riferimento ad alcune scene specifiche di Avengers: Endgame del 2019.

Che cosa dice la teoria su Reddit riguardo ad Avengers: Endgame?

Il post dell'utente Reddit Fear Itself, convintamente intitolato Ho decifrato il codice,, analizza le serie di numeri apparentemente casuali che anticipano il countdown contenuto alla fine di ogni teaser.

Ad esempio, i numeri presenti nel teaser di Steve Rogers rimanderebbero - se la teoria è corretta - al minuto 1:24:20 di Avengers: Endgame, cioè alla scena in cui l'Antico avverte Hulk dei pericoli derivanti dalla rimozione delle Gemme dell'Infinito dal loro legittimo posto nel tempo (e di come ciò creerebbe linee temporali ramificate).

"Questo conferma che la missione di Steve di restituire le Gemme (e la sua successiva decisione di rimanere nel passato) è centrale nel conflitto", scrive Fear Itself. "Ciò suggerisce che le sue azioni potrebbero aver inavvertitamente innescato un'incursione."

Robert Downey Jr. allarga le braccia nei panni di Destino

Il teaser di Thor rimanda al minuto 1:17:20, cioè al momento in cui Loki ruba il Tesseract e fugge, altro evento che ha creato una linea temporale ramificata e che alla fine ha portato il Dio dell'Inganno al centro del Multiverso nella serie TV Loki.

Il teaser che svela il ritorno degli X-Men presenta i numeri 1:11:20 ed è un po' più difficile da decifrare. Corrisponde alla scena in cui Rocket chiede a Thor: "Stai piangendo?". Pur non essendo direttamente collegato ai mutante, secondo l'utente Reddit sostiene potrebbe essere un riferimento al pianto di Thor per Wade Wilson a terra (collegamento piuttosto vago agli X-Men) in Deadpool & Wolverine.

Il quarto teaser, che mostra l'arrivo de la Cosa arriva a Wakanda, richiama il minuto 1:04:20 di Endgame, quando gli eroi più potenti della Terra pianificano il Furto Temporale, piano per recuperare le Gemme dell'Infinito dal passato, un altro segnale che la loro missione per ripristinare la metà dell'universo avrà importanti ripercussioni su Avengers: Doomsday.

Come afferma l'utente Reddit, "i fratelli Russo hanno detto ai fan di 'prestare attenzione' perché questi non sono solo trailer, sono 'storie'. Il codice ci dice che Doomsday è la conseguenza diretta del Furto Temporale. Ogni marca temporale indica un momento in cui gli Avengers hanno interferito con il tempo, creando il multiverso frammentato che il Dottor Destino (Robert Downey Jr.) cercherà probabilmente di riparare o governare."