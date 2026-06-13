The Voyeurs stasera su Rai 4: trama e cast del thriller erotico con Sydney Sweeney

Sabato 13 giugno, la prima serata di Rai 4 si tinge di sensualità, mistero e suspense. Alle 21:20 va infatti in onda The Voyeurs, un thriller psicologico diretto da Michael Mohan tanto sexy quanto spietato. Caratterizzato da torbidi risvolti erotici e da un ritmo serratissimo, il film trascina lo spettatore in un labirinto di ossessioni e colpi di scena mozzafiato, dove il confine tra curiosità e pericolo diventa dannosamente sottile.
La trama: quando la curiosità diventa un'ossessione malsana
Pippa e Thomas si trasferiscono in un meraviglioso appartamento nel quartiere più rinomato di Montréal. Appena giunti lì, noteranno come alcune finestre della casa diano direttamente sull'abitazione di fronte alla loro, nella quale vivono i loro vicini. Questi ultimi, eccentrici e sessualmente molto attivi - tanto da non avere imbarazzo nel farsi vedere in atteggiamenti intimi - conducono una relazione fatta di contrasti e rappacificazioni una dietro l'altra.
La curiosità spingerà Pippa e Thomas a osservarli continuamente, tanto da comprendere presto nel dettaglio ogni particolare dell'esistenza della coppia. Arriveranno addirittura a scoprire come uno dei due sia giunto all'adulterio, così da mettere definitivamente a repentaglio quel rapporto già complicato. A questo punto, anziché desistere, tenteranno di entrare direttamente nella storia dei loro vicini...
Un cast di grandi stelle
Il film si poggia su un cast di altissimo livello, guidato dai volti più caldi di Hollywood e della serialità televisiva:
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Sydney Sweeney: La star del momento, acclamata nella serie cult Euphoria e reduce dal successo globale con il thriller campione d'incassi Una di famiglia - The Housemaid interpreta Pippa.
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Justice Smith: Attore in forte ascesa, già visto nel kolossal fantascientifico Jurassic World - Il dominio è Thomas
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Ben Hardy: Volto noto al grande pubblico per aver interpretato il batterista Roger Taylor nel biopic sui Queen Bohemian Rhapsody veste i panni di Ben Hardy.
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Natasha Liu Bordizzo: L'attrice e modella australiana che ha conquistato i fan della saga di fantascienza nel ruolo di Sabine Wren in "Star Wars: Ahsoka" qui è Julia.