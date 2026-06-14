Stasera su Rai 4 L'ultimo respiro – Trappola negli abissi: trama e cast dello shark-movie

Stasera su Rai 4 va in onda L'ultimo respiro - Trappola negli abissi: un survival movie ambientato nei Caraibi tra relitti della Seconda Guerra Mondiale, squali e una lotta disperata per la sopravvivenza.

Stasera 14 giugno alle 21:20 su Rai 4 arriva uno shark-movie ad alta tensione che porta lo spettatore nelle profondità più pericolose dell'oceano. L'ultimo respiro - Trappola negli abissi negli abissi mette in scena una discesa negli abissi che si trasforma rapidamente in una trappola mortale. Quella che doveva essere una semplice immersione tra amici ai Caraibi si trasforma in un incubo claustrofobico. Trama e cast del film diretto da Joachim Hedén.

Squali e ossigeno al limite: la trama del film stasera su Rai 4

La storia affonda le sue radici nei drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale, quando una nave viene bombardata e inabissata nei Caraibi, portando con sé l'equipaggio, in parte decimato dalle esplosioni e in parte divorato dai pescecani. Ai giorni nostri, l'esperto marinaio Levi, affiancato dal giovane assistente Noah Jack Parr, riesce finalmente a localizzare il leggendario relitto.

Kim Spearman ed Erin Mullen

La situazione sfugge di mano quando un gruppo di vecchi amici del college di Noah arriva per una rimpatriata. Tra loro c'è il ricco e snob Brett, che convince Levi - dietro una lauta ricompensa - a portarli sul punto del ritrovamento per un'immersione indimenticabile. Quella che doveva essere un'avventura da sogno si trasforma però in un incubo: i ragazzi rimangono intrappolati all'interno della nave sommersa.

Con le bombole d'ossigeno destinate a esaurirsi rapidamente, dovranno trovare un modo per sopravvivere non solo alla claustrofobia, ma soprattutto a un branco di famelici squali bianchi pronti a tutto pur di difendere il loro territorio di caccia.

Alexander Arnold

Il cast e la firma di Joachim Hedén tra survival e beast-movie

Il regista svedese Joachim Hedén non è nuovo a questo tipo di storie: ha già firmato survival-movie di grande impatto come Breaking Surface - Trattieni il respiro (2020) e The Dive (2023). Con L'ultimo respiro - Trappola negli abissi, tuttavia, Hedén fa un passo in più, mescolando l'ansia dell'intrappolamento subacqueo con le regole ferree del filone beast-movie.

Il valore aggiunto della pellicola è senza dubbio la presenza del compianto Julian Sands nel ruolo del capitano Levi, L'ultimo respiro - Trappola negli abissi segna anche l'ultima interpretazione sul grande schermo dell'attore britannico, tragicamente scomparso prima dell'uscita della pellicola. Di seguito il cast completo dei protagonisti che vedremo in azione stasera:

Julian Sands : Levi

: Levi Kim Spearman : Sam

: Sam Jack Parr : Noah

: Noah Alexander Arnold : Brett

: Brett Erin Mullen : Riley

: Riley Arlo Carter : Logan

: Logan Maxime Durand: Brian

L'appuntamento: L'ultimo respiro - Trappola negli abissi vi aspetta questa sera, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 21:20 su Rai 4.