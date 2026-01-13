Avengers: Doomsday, la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser trailer

È stato pubblicato la quarta e ultima anteprima del crossover, che punta i riflettori su Shuri, M'Baku, Namor, Namora e la Cosa dei Fantastici 4.

I Marvel Studios hanno ufficialmente pubblicato il quarto e ultimo teaser di Avengers: Doomsday. Il trailer era trapelato online una settimana fa, prima di essere proiettato in esclusiva nei cinema insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere durante il fine settimana.

"Ho perso tutte le persone che mi stavano a cuore. Un re ha i suoi doveri, preparare il nostro popolo all'aldilà. Io ho i miei", afferma Shuri nel filmato.

Quest'ultima anteprima si apre con Shuri che cammina in un ambiente desertico, affiancata dal re M'Baku e dalle Dora Milaje. Poi intravediamo Namor e Namora, il che sembra confermare che Talokan (alias Atlantide) sia stata trasportata nel Vuoto o che gli oceani del mondo siano stati prosciugati.

L'incontro tra i wakandiani e La Cosa

I Wakandiani si trovano poi faccia a faccia con La Cosa, membro dei Fantastici 4 che in qualche modo si è ritrovato su Terra-616 invece che sulla sua Terra-828 (scommettiamo che la scena post-credits di Thunderbolts avrà qualcosa a che fare con questo evento).

Il trailer si conclude con la frase in sovraimpressione "I Wakandiani e i Fantastici 4 torneranno in Avengers: Doomsday", prima che venga mostrato nuovamente il consueto conto alla rovescia aggiornato.

Sebbene non siano previste altri teaser di Avengers: Doomsday dopo i quattro che abbiamo avuto dall'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere il mese scorso, alcune indiscrezioni indicano che potremo vedere un trailer completo durante il Super Bowl, previsto per il mese prossimo. La speranza dei fan è che questo sveli finalmente il personaggio del Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday, Ciclope in una foto

Il commovente ritorno degli X-Men nel crossover

Il terzo teaser di Avengers: Doomsday ha mostrato ufficialmente il ritorno degli X-Men. Nel video, della durata di poco più di un minuto, si vedono infatti Charles Xavier e Magneto di nuovo insieme, anticipando qualche momento dell'attesa avventura dei personaggi che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

I personaggi interpretati da Patrick Stewart e Ian McKellen sono mostrati mentre stanno giocando a scacchi. Xavier, nel teaser di Avengers: Doomsday, dichiara che la morte viene per tutti, ed è l'unica cosa di cui è certo. L'iconico personaggio Marvel sottolinea poi che la domanda da porsi non è quindi se si è preparati a morire, ma chi si diventerà quando si chiudono gli occhi.