The Batman 2, abbiamo Due Facce, ma chi interpretano Scarlett Johansson, Charles Dance e gli altri?

Le nuove immagini di The Batman 2 ridisegnano il quadro del cast. Brian Tyree Henry sarebbe il nuovo Harvey Dent, mentre Scarlett Johansson e Charles Dance interpreterebbero personaggi originali ispirati a più figure dell'universo DC.

L'universo creato da Matt Reeves continua ad alimentare speculazioni e teorie tra gli appassionati. A oltre un anno dall'uscita prevista di The Batman 2, una nuova serie di indiscrezioni sta facendo discutere i fan, soprattutto per quanto riguarda alcuni dei nomi più importanti associati al progetto: Scarlett Johansson e Charles Dance.

Scarlett Johansson e Charles Dance non sarebbero personaggi classici dei fumetti

Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider, considerato una fonte generalmente affidabile nell'ambiente hollywoodiano, ci sarebbero importanti novità riguardo ai personaggi interpretati da Scarlett Johansson e Charles Dance. Negli ultimi mesi si era diffusa l'ipotesi che Johansson fosse destinata a vestire i panni di Gilda Dent, moglie di Harvey Dent, mentre Dance avrebbe interpretato il padre del futuro Due Facce. Tuttavia, le cose sembrerebbero essere molto diverse.

Scarlett Johansson in una scena

Le nuove informazioni suggeriscono infatti che nessuno dei due attori interpreterà figure riconoscibili e già consolidate nella mitologia di Batman. Secondo Sneider, le fonti coinvolte nella produzione avrebbero mantenuto il massimo riserbo sulle loro identità, limitandosi a spiegare che si tratterebbe di personaggi costruiti come una sorta di fusione tra diverse figure dell'universo DC.

Una scelta che sarebbe perfettamente in linea con l'approccio adottato finora da Matt Reeves, che nel primo film aveva già rielaborato numerosi elementi della tradizione fumettistica, proponendo versioni più realistiche e sfumate dei protagonisti di Gotham.

Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni prive di conferme ufficiali, ma la presenza di due interpreti del calibro di Johansson e Dance lascia immaginare ruoli tutt'altro che marginali all'interno della storia.

Brian Tyree Henry sarebbe il nuovo Harvey Dent

L'altra rivelazione che sta facendo maggiormente discutere riguarda invece Harvey Dent. Per mesi il nome più accostato al personaggio era stato quello di Sebastian Stan, ma secondo le nuove informazioni il ruolo sarebbe stato affidato a Brian Tyree Henry. L'attore, già apprezzato in produzioni come Atlanta, Eternals e Spider-Man: Across the Spider-Verse, dovrebbe interpretare il celebre procuratore distrettuale di Gotham prima della sua trasformazione in Due Facce.

Un ritratto di Brian Tyree Henry

Non sarebbe la prima volta che un attore afroamericano interpreta il personaggio. Il precedente più noto resta quello di Billy Dee Williams, apparso nei panni di Harvey Dent nel Batman diretto da Tim Burton nel 1989, anche se il suo percorso verso la trasformazione in Two-Face non venne mai sviluppato sul grande schermo.

Brian Tyree Henry potrebbe diventare una delle figure centrali del nuovo capitolo, soprattutto considerando l'importanza che Harvey Dent ricopre nella storia di Gotham e nel rapporto con Bruce Wayne.

Sebastian Stan verso il ruolo di Victor Zsasz

E Sebastian Stan? Secondo le stesse indiscrezioni, l'attore non sarebbe destinato a interpretare Harvey Dent ma Victor Zsasz, uno dei criminali più inquietanti dell'universo di Batman.

Sebastian Stan, un primo piano

Creato nei fumetti all'inizio degli anni Novanta, Zsasz è un serial killer che incide sul proprio corpo un segno per ogni vittima uccisa. Il personaggio è già apparso in varie produzioni live action, tra cui Batman Begins, la serie Gotham e Birds of Prey, ma non ha mai avuto uno spazio particolarmente rilevante sul grande schermo.

L'ingresso di Stan nei panni del criminale potrebbe offrire una versione più approfondita e disturbante del personaggio, coerente con i toni cupi e investigativi introdotti nel primo film.

Anche la Corte dei Gufi sarebbe coinvolta nella storia

Come se non bastasse, Sneider sostiene che nel sequel farà la sua comparsa anche la celebre Corte dei Gufi. Si tratta di una delle organizzazioni più affascinanti introdotte nei fumetti moderni di Batman: una società segreta composta dalle famiglie più potenti e influenti di Gotham, capace di manipolare gli eventi della città nell'ombra da generazioni.

The Batman con Robert Pattinson

La loro eventuale presenza aprirebbe scenari molto più ampi rispetto a quelli visti nel primo capitolo, spostando il focus dalle azioni dei singoli criminali a una cospirazione radicata nel cuore stesso della città.

Per il momento Warner Bros. non ha confermato nessuna delle informazioni emerse nelle ultime ore. Tuttavia, tra Harvey Dent, Victor Zsasz e la possibile introduzione della Corte dei Gufi, The Batman 2 sembra destinato ad ampliare notevolmente il lato più oscuro e corrotto di Gotham City.

L'uscita del film è fissata per il 1° ottobre 2027, con Robert Pattinson pronto a tornare ancora una volta nei panni del Cavaliere Oscuro.