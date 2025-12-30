Avengers: Doomsday, Thor invoca l'aiuto del padre Odino nel nuovo teaser

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra un anno e Marvel ha ora condiviso il teaser dedicato a Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth.

L'attore australiano è il protagonista del video, proposto anche prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, diffuso dopo quello che confermava il ritorno di Chris Evans nel MCU.

Cosa mostra il video con protagonista Thor

Nel teaser di Avengers: Doomsday pubblicato online oggi si vede il Dio del Tuono nel bosco e lo si sente rivolgere una preghiera al padre, Odino.

Thor, infatti, ricorda che per tutta la vita è entrato in azione motivato dall'onore, dal dovere e dalla necessità di combattere, ma ora tutto è cambiato perché il destino gli ha offerto qualcosa di inaspettato. L'eroe chiede quindi aiuto per poter combattere ancora una volta e sconfiggere un nuovo nemico, riuscendo a tornare dalla figlia per proteggerla e farla vivere in un mondo in pace, senza quindi conoscere la guerra.

Il video permette infatti di vedere brevemente Love, interpretata da India Rose Hemsworth, la figlia dell'attore.

Chi è la figlia del supereroe

Nel film Thor: Love and Thunder (di cui potete leggere la nostra recensione del film in homevideo) era stato mostrato Gorr (Christian Bale) mentre cerca di vendicarsi di ogni divinità dopo che le sue preghiere di salvare la figlia non sono state ascoltate. Gorr, alla fine, rinuncia alla sua missione e riesce a riportare in vita Love, facendo promettere a Thor di crescerla come se fosse sua figlia.

Dal teaser si può capire che il Dio del Tuono sta affrontando seriamente la situazione e ha un profondo legame di affetto con la ragazzina.

Hemsworth farà parte del cast stellare che ha realizzato Avengers: Doomsday, che segna il ritorno nel MCU dei fratelli Russo. Oltre a Chris Evans, che ha la parte di Steve Rogers/Captain America, e Robert Downey Jr che ha il ruolo del villain, tra gli interpreti ci sono poi Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke e Simu Liu.

Confermata anche la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e delle star di Thunderbolts*, ovvero Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Il film permetterà inoltre di assistere al ritorno degli X-Men grazie al coinvolgimento di Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum e Rebecca Romijn.

Tra i ritorni non ancora confermati ci sono invece quelli di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, e di Deadpool, il personaggio affidato a Ryan Reynolds.

Non resterà quindi che attendere prima di vedere gli altri teaser di Avengers: Doomsday che sono stati presentati nelle sale in questi giorni.