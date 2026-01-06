Avengers: Doomsday, il ritorno degli X-Men al centro del nuovo teaser ufficiale

I fan della Marvel dovranno attendere ancora un anno prima di rivedere in azione i supereroi e, nell'attesa, online sono state condivise nuove immagini.

Il nuovo teaser di Avengers: Doomsday condiviso online dalla Marvel mostra ufficialmente il ritorno degli X-Men. Nel video, della durata di poco più di un minuto, si vedono infatti Charles Xavier e Magneto di nuovo insieme, anticipando qualche momento dell'attesa avventura dei protagonisti dei fumetti che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

Cosa mostra il nuovo teaser di Avengers: Doomsday

I personaggi interpretati da Patrick Stewart e Ian McKellen sono mostrati mentre stanno giocando a scacchi. Xavier, nel teaser di Avengers: Doomsday, dichiara che la morte viene per tutti, ed è l'unica cosa di cui è certo. L'iconico personaggio Marvel sottolinea poi che la domanda da porsi non è quindi se si è preparati a morire, ma chi si diventerà quando si chiudono gli occhi.

Il video anticipa poi un momento con protagonista Ciclope, interpretato da James Marsden, mentre si toglie il suo visore e usa i suoi poteri.

I tre attori che appaiono nel filmato erano già stati confermati come membri del cast alcuni mesi fa e i fan devono quindi attendere per scoprire quali altri nomi si aggiungeranno alla lunga lista degli attori coinvolti nel progetto diretto dai fratelli Russo.

Il futuro degli X-Men nel MCU

Secondo alcune ipotesi diffuse online nelle recenti settimane, i Marvel Studios avrebbero in mente un progetto ambizioso con al centro i mutanti. I personaggi dovrebbero infatti ritornare assoluti protagonisti con vari film, di cui uno dedicato a Wolverine, riportato in estate nelle sale da Hugh Jackman in occasione della nuova avventura di Deadpool.

Per ora, tuttavia, è confermato lo sviluppo di un solo progetto che verrà diretto da Jake Schreier che potrà contare su una sceneggiatura scritta da Michael Lesslie.

Tra i ritorni in Avengers: Doomsday sono confermati, oltre Robert Downey Jr e Chris Evans, anche Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke e Simu Liu.

Confermata anche la presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, e delle star di Thunderbolts*, ovvero Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Gli interpreti degli X-Men coinvolti, almeno per ora, sono invece Kelsey Grammer, Alan Cumming, Channing Tatum e Rebecca Romijn.