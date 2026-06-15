Avegers: Doomsday potrebbe avere scene hot: il rumor su Mystica e Yelena

L'attesa per Avengers: Doomsday si fa ogni giorno più elettrizzante, anche se mancano diversi mesi ancora alla sua uscita al cinema. Ma i continui leak, le indiscrezioni e i rumor che circolano praticamente ogni giorno sul nuovo film Marvel alimentano l'hype e la curiosità intorno al nuovo capitolo. L'ultimo è piccantissimo e riguarda due eroine donne: Yelena Belova e Mystica. Su di loro circola in queste ore una teoria che le vorrebbe in una scena "hot". Sarà vero?

Yelena e Mystica, la scena hot in Avengers: Doomsday

Rebecca Romijn è Mystica

Secondo una nuova indiscrezione, Mystica (Rebecca Romijn) e Yelena Belova (Florence Pugh) potrebbero regalare ai fan alcuni momenti particolarmente intensi e carichi di tensione in Avengers: Doomsday. Prima di immaginare svolte clamorose, però, è bene andarci piano: non è affatto chiaro quanto il termine "hot" vada preso alla lettera. Come spesso accade nel mondo Marvel, soprattutto quando i rumor rimbalzano sui social e nei forum più seguiti, basta una parola per scatenare speculazioni a raffica. E la parola "hot" si presta a varie interpretazioni.

L'ipotesi più plausibile è che il film giochi con un'interazione ambigua, magari un flirt o una scena costruita apposta per lasciare il pubblico con qualche domanda in più. Del resto non sarebbe la prima volta che Mystica - di cui nei film non si è mai approfondita la sessualità - sfrutta il suo talento da mutaforma per creare situazioni imprevedibili.

Già in passato si era parlato della possibilità che assumesse le sembianze di Yelena nel corso della storia: un dettaglio che, se confermato, potrebbe dare tutto un altro significato a queste presunte sequenze senza necessariamente trasformarle in una vera sottotrama romantica (o sexy).

Perché l'incontro tra le due farebbe discutere

Yelena (Florence Pugh)

Il rumor ha attirato attenzione anche perché tocca due personaggi con storie molto diverse nei fumetti. Mystica, alias Raven Darkholme, è legata a una rappresentazione queer molto più esplicita sulla pagina rispetto a quanto visto nei vecchi film degli X-Men, dove la sua vita sentimentale era rimasta sullo sfondo. Nei comics, il rapporto con Destiny è uno degli elementi più importanti della sua mitologia e ha contribuito a definire il personaggio oltre il semplice ruolo di villain o anti-eroina mutaforma.

Yelena Belova, invece, nei fumetti è stata spesso raccontata lontana dai codici classici della romance supereroistica. Il personaggio è stato associato a una visione più distante dalle dinamiche sentimentali tradizionali, un aspetto che rende ancora più curioso il possibile confronto con Mystica.

Proprio per questo, l'eventuale scena hot non passerebbe inosservata: potrebbe essere un gioco d'identità, una provocazione narrativa o semplicemente un momento pensato per sorprendere il pubblico e valorizzare la forte presenza scenica delle due attrici.

Avengers: Doomsday rimane un mistero: tanti indizi, nessuna certezza

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday si conferma comunque uno dei progetti Marvel più attesi ma anche uno dei più blindati, oltre che dei più esposti ai temuti leak. Il ritorno di volti legati alla saga Fox degli X-Men apre già di per sé scenari enormi, soprattutto in un film che dovrebbe intrecciare il destino degli Avengers con le dinamiche del Multiverso e l'arrivo di nuove, imprevedibili alleanze.

In questo contesto, Mystica può diventare una variabile impazzita perfetta: non solo per la sua capacità di cambiare volto, ma anche per l'ambiguità morale che da sempre la accompagna.

A complicare il quadro ci sono anche altri piccoli indizi arrivati dal merchandising, tra cui un set LEGO previsto per il 2027 con uno scontro tra Thor e Doctor Doom in versione mecha e una variante femminile di Doom. Dettagli che, come sempre, i fan stanno già analizzando al microscopio.

Per ora, però, la parola d'ordine resta cautela. Le presunte scene tra Yelena e Mystica potrebbero rivelarsi molto meno scandalose di quanto suggerito dal rumor. Oppure no.