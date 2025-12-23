Avengers: Doomsday, Marvel condivide il primo teaser confermando un atteso ritorno

Dopo le indiscrezioni apparse online grazie alla presenza del teaser prima di alcune proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, i Marvel Studios hanno condiviso online il video che conferma un ritorno molto atteso nel film Avengers: Doomsday.

L'appuntamento per i fan è stato fissato in Italia alla giornata del 16 dicembre 2026 e i fan dovranno quindi attendere un anno prima di scoprire i dettagli della storia portata nelle sale dai fratelli Russo.

Il primo dei teaser trailer realizzati per essere proiettati prima delle proiezioni del nuovo capitolo della saga ideata da James Cameron è dedicato a Captain America - Steve Rogers. Il personaggio interpretato da Chris Evans viene mostrato mentre torna a casa in moto. Una volta entrato nella sua abitazione prende in braccio suo figlio.

Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor

Le scene inserite nel video confermano inoltre che l'eroe, che era uscito di scena in Avengers: Endgame, si è sposato, considerando che un primo piano della sua mano mostra la fede al dito.

Ecco il teaser condiviso dai Marvel Studios:

Attualmente non è stata svelata la trama ufficiale dell'atteso film che segna il ritorno del team di supereroi. Alcune indiscrezioni emerse online nelle ultime settimane sembrava aver svelato la nuova composizione del team degli Avengers, anche se per ora non c'è nulla di ufficiale.

Tra i ritorni che potrebbero avvenire sul grande schermo, oltre a quello ora confermato di Evans nella parte di Steve Rogers, ci sono quelli di Tobey Maguire o Andrew Garfield, che hanno interpretato Spider-Man prima di Tom Holland, o di Josh Brolin che potrebbe riprendere la parte di Thanos.

Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo l'ex Captain America ritornerà in azione e in che modo si inserirà nel gruppo che dovrà affrontare il villain interpretato da Robert Downey Jr.

I fratelli Russo hanno accompagnato il video scrivendo: "Il personaggio che ha cambiato le nostre vite. La storia che ci ha riuniti tutti. Si è sempre trattato di ritornare a questo..."

Tra gli interpreti già confermati ci sono invece Chris Hemsworth, le star del recente I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, ed Ebon Moss-Bachrach. Non mancheranno nemmeno Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tenoch Huerta Mejia, Lewis Pullman, Simu Liu, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Letitia Wright, Winston Duke, e Danny Ramirez.