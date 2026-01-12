Avengers: Doomsday non spiegherà perché il Dottor Destino assomiglia a Tony Stark

Non sarà Doomsday a fare chiarezza sul mistero del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCU, ecco quando e dove verrà data la spiegazione.

Robert Downey Jr. non è il primo attore ad aver interpretato ruoli diversi nell'MCU. Prima di lui Ryan Reynolds, Chris Evans e Gemma Chan, tra gli altri, sono stati "riciclati". Ma se nessuno si è chiesto perché Torcia Umana e Steve Rogers si somigliano, non può passare inosservato l'arrivo di un Victor Van Doom sosia di Tony Stark. Prima o poi Marvel dovrà dare una giustificazione alla curiosa scelta e mentre le teorie dei fan imperversano in rete da mesi, pare che una spiegazione certa non verrà fornita in Avengers: Doomsday.

Tra le ipotesi circolare in rete per giustificare la somiglianza tra Victor Van Doom e Tony Stark, c'è chi ha suggerito che il Dottor Destino non sia altro che una Variante Multiversale di Iron Man e chi si sia limitato a ipotizzare un semplice furto del volto di Tony per guadagnarsi la fiducia dei più potenti eroi di Terra-616. Considerando che sono passati quasi sette anni da quando Robert Downey Jr. ha detto addio ad Iron Man, si potrebbe pensare che sia passato abbastanza tempo per interpretare Victor Von Doom senza che questo si ricolleghi necessariamente a ciò che abbiamo visto in precedenza. Ma considerando che c'è di mezzo il Multiverso, questa spiegazione sembra davvero troppo semplice.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Quando sapremo perché Victor Van Doom è il sosia di Tony Stark?

Secondo lo YouTuber John Campea, le risposte arriveranno... ma non in Avengers: Doomsday. Dopo aver lasciato intendere di essere stato informato sul personaggio che sta per fare il suo debutto nell'MCU, lo YouTuber ha affermato che dovremo aspettare Avengers: Secret Wars per scoprire il motivo per cui Victor Van Doom ha il volto di Tony Stark.

Se l'informazione è corretta abbiamo ancora mesi e mesi di congetture per cercare di indovinare il significato e le implicazioni di questa strana somiglianza per la Saga del Multiverso. Forse nel MCU post-Secret Wars, un Victor Van Doom "guarito" diventerà l'"Infamous Iron Man", rispecchiando quanto accaduto nei fumetti quando Destino cercò di diventare un eroe prendendo il posto di Tony Stark.

Come già sappiamo, Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a dicembre 2026 mentre Avengers: Secret Wars seguirà nel dicembre 2027. Nel film diretto dai fratelli Russo sono già confermati Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Sadie Sink, Benedict Cumberbatch, Letitia Wright, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Paul Bettany, Simu Liu e Hayley Atwell.