Berserk, la storia si appresta alla conclusione? I capitoli svelano dettagli che Miura custodiva da 20 anni

Per i lettori di Berserk l'attesa è stata lunga, ma il ritorno del manga porta con sé una rivelazione che potrebbe avere conseguenze enormi sul destino della saga. Il capitolo 384, pubblicato in Giappone sulle pagine di Young Animal, non si limita infatti a proseguire la storia del Guerriero Nero, ma aggiunge un tassello inatteso alla sua identità, aprendo nuovi interrogativi sul legame che lo unisce a Griffith. Dettagli che Miura aveva raccontato ancora vent'anni fa, prima della sua tragica dipartita.

Guts e Griffith uniti da un legame abissale

Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler

Da quando Kentaro Miura è scomparso nel 2021, il compito di portare a termine l'opera è passato all'amico Kouji Mori e agli artisti dello Studio Gaga, che stanno lavorando seguendo gli appunti e le confidenze ricevute direttamente dall'autore originale. E proprio questo nuovo capitolo contiene uno degli sviluppi che, a quanto pare, Miura aveva in mente da oltre vent'anni.

L'ultima parte del capitolo 384 si concentra sul periodo più difficile attraversato da Guts negli ultimi anni. Dopo gli eventi che hanno sconvolto il suo gruppo e il rapimento di Caska, il protagonista appare sempre più isolato e schiacciato dal peso del proprio passato. È in questo contesto che arriva la rivelazione destinata a far discutere i fan.

Una misteriosa entità che osserva Guts all'interno dell'Impero Kushan afferma infatti che il Guerriero Nero sarebbe una "creatura dell'abisso", proprio come Griffith. Secondo quanto viene spiegato, il protagonista non avrebbe mai davvero lasciato il piano astrale fin dalla nascita.

I lettori ricordano bene come il personaggio sia venuto al mondo in circostanze terribili, nato dal corpo senza vita della madre e ritrovato sotto un albero da Gambino. Una nascita che per anni è stata interpretata come una semplice tragedia, ma che ora potrebbe assumere un significato molto più profondo e soprannaturale.

La rivelazione non concede immediatamente nuovi poteri al protagonista, ma potrebbe rappresentare la chiave per comprendere meglio il suo legame con Griffith e con le forze che governano il mondo di Berserk.

Un arco narrativo che Miura progettava da oltre vent'anni

A rendere ancora più importante questo capitolo sono le parole di Kouji Mori, che ha spiegato quanto sia stato complesso realizzare questa parte della storia. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il mangaka ha raccontato che gli eventi narrati nei capitoli attuali rappresentano un passaggio che Kentaro Miura aveva elaborato e discusso per oltre due decenni.

"Mi dispiace davvero avervi fatto aspettare così tanto. Questo capitolo racconta una vicenda su cui Miura ha riflettuto per vent'anni. Anche io, che l'ho sentita raccontare decine di volte, l'ho trovata estremamente difficile da realizzare." Mori ha poi aggiunto che il team ha lavorato a lungo sui dialoghi insieme allo storico editor Shimada, cercando di rispettare il più possibile la visione originale dell'autore.

Parole che aiutano a comprendere perché il manga continui a procedere con una pubblicazione così lenta. L'obiettivo non è semplicemente concludere la storia, ma farlo mantenendo intatto lo spirito dell'opera che Miura aveva costruito nel corso di oltre trent'anni.

La buona notizia per i lettori è che l'attesa ancora non sarà lunga come in passato. Dopo l'uscita del capitolo 384, sono già state confermate le date dei successivi due episodi. Il capitolo 385 arriverà il 26 giugno, mentre il 386 sarà pubblicato il 10 luglio.

Si tratta di una piccola eccezione rispetto ai ritmi degli ultimi anni. Basti pensare che il precedente capitolo, il numero 383, era stato pubblicato nel settembre 2025, lasciando i fan in attesa per molti mesi.

Neessuno può dire con certezza quanti capitoli manchino alla fine. Tuttavia, dopo la pubblicazione del capitolo 384, una cosa appare evidente: la battaglia più importante di Guts potrebbe non essere contro Griffith, ma contro la verità nascosta dentro di sé da quando è venuto al mondo.