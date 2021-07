Dal nuovo film di Paolo Virzì ad Ariaferma con Servillo e Orlando: ecco il ricco listino Vision Distribution

Scopriamo insieme il listino Vision Distribution per il 2021/2022: dalle commedie come Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto ai film drammatici come Il silenzio grande di Alessandro Gassman, ma anche attesissimi titoli come il nuovo film dei fratelli D'innocenzo, Siccità di Paolo Virzì e Le otto montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Servillo e Orlando in Ariaferma

Tra i listini più ricchi del 2021 e 2022 c'è senza dubbio quello di Vision Distribution, che porterà in sala una serie di titoli, per la gran parte italiani, perfetti per il palato di tutti gli spettatori. Ad aspettarci diverse commedie, come Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani e il film natalizio Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani, ma anche pellicole dal contenuto più drammatico, da Il silenzio grande di Alessandro Gassman e 3/19 di Silvio Soldini. Tra i film più attesi ci sono poi anche il nuovo film dei fratelli D'innocenzo, America Latina, Siccità di Paolo Virzì e Le otto montagne di Felix van Groeningen, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Ecco quindi il listino del 2021 e 2022 di Vision Distribution.

Commedie e comici italiani

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Antonio Albanese e Paola Cortellesi in una scena

Cominciamo questa panoramica del listino Vision proprio con Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani, sequel della commedia del 2017 con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi ambientato tre anni dopo i fatti del precedente. La storia tra Giovanni e Monica è finita, ma in questo secondo capitolo i due torneranno ad incontrarsi e forse ci sarà un ritorno di fiamma. Nel cast sono presenti anche Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Tra le commedie troviamo anche il nuovo film di Paolo Virzì, Siccità, ambientato in una Roma dove non piove da più di tre anni. Seguiremo un gruppo di personaggi di età ed estrazione sociale diversa, alla ricerca non solo di acqua ma anche di riscatto sociale. Nel cast sono presenti Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Massimiliano Tortora e tanti altri.

Tra i film in arrivo a Natale troviamo invece Chi ha incastrato Babbo Natale? diretto da Alessandro Siani, che avrà come protagonista Christian De Sica proprio nei panni del magico personaggio. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Diletta Leotta, Leigh Gill e Kai Portman.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, nella commedia uno "spaccato della nostra società"

Siani e De Sica sul set di Chi ha incastrato Babbo Natale?

Molti dei film Vision in arrivo nei prossimi mesi hanno come protagonisti dei comici italiani di grande successo: in sala troveremo infatti molto presto Belli Ciao di Gennaro Nunziante, con il chiacchierato duo composto da Pio D'Antini e Amedeo Grieco, e Gli idoli delle donne di Lillo e Greg.

I film drammatici di Vision

I personaggi de Il silenzio grande

Il listino 2021/2022 di Vision Distribution propone anche svariati titoli di carattere drammatico. Tra questi Il silenzio grande di Alessandro Gassmann è sicuramente uno dei più interessanti: la storia è ambientata nella Napoli degli anni Sessanta, e racconta il conflitto familiare che scaturisce dalla vendita di una grande casa. Nel cast Margherita Buy e Massimiliano Gallo. Leonardo Di Costanzo dirige invece Ariaferma, un film ambientato in un carcere in via di dismissione, in cui un gruppo di detenuti si trova a vivere nell'attesa del trasferimento ed è sempre più restio a seguire le regole. Nel cast due attori dall'indiscusso talento come Silvio Orlando e Toni Servillo, per la prima volta protagonisti insieme.

Servillo e Orlando in Ariaferma

Promises di Amanda Sthers racconta invece la storia della vita di un uomo, dalla sofferenza nell'infanzia alle difficoltà della vita adulta. Degno di nota il cast internazionale, che include il nostro Pierfrancesco Favino ma anche Kelly Reilly, Jean Reno, Ginnie Watson, Cara Theobold, Deepak Verma, Kris Marshall. Tra gli altri titoli di questo genere vi indichiamo 3/19 di Silvio Soldini, che racconta la storia di un'avvocatessa interpretata da Kasia Smutniak alle prese con un caso difficile; Non sono quello che sono di Edoardo Leo; Per niente al mondo di Ciro D'Emilio con Guido Caprino; e Le otto montagne di Felix van Groeningen, che racconta la storia di una grande amicizia e i cui protagonisti sono Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Ariaferma: Silvio Orlando e Toni Servillo nella prima foto del film di Leonardo Di Costanzo

Succose anticipazioni

Berlino 2020: Fabio e Damiano D’Innocenzo al photocall di Favolacce

I film ancora in lavorazione e che usciranno nel corso del 2021 e più probabilmente 2022 sono moltissimi, tra i titoli più di richiamo troviamo senza dubbio America Latina, il nuovo film dei fratelli D'innocenzo, che i due descrivono come una storia d'amore dalle tinte thriller, e il cui protagonista sarà ancora una volta Elio Germano. Presto potremo vedere anche Corro da te di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, Michele Placido e Miriam Leone, e Brado di Kim Rossi Stuart, in cui verrà affiancato nel cast da Barbora Bobulova e Saul Nanni. Tra i film di cui si hanno meno informazioni ma che sono in corso di lavorazione segnaliamo anche War - la guerra desiderata di Gianni Zanasi, Io sono l'abisso di Donato Carrisi e il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese.

I fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo: "Nel nostro prossimo film scorrerà tanto sangue"

Il listino di Vision Distribution