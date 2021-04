Ariaferma: Silvio Orlando e Toni Servillo nella prima foto del film di Leonardo Di Costanzo

Ariaferma: la prima foto di Toni Servillo e Silvio Orlando

Toni Servillo e Silvio Orlando nella prima foto di scena di Ariaferma, il nuovo lungometraggio di Leonardo Di Costanzo attualmente in post-produzione. Il film, scritto da Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella, vedrà per la prima volta insieme, protagonisti, Silvio Orlando e Toni Servillo. Attorno a loro attori conosciuti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d'argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori.

Questa la sinossi di Ariaferma: alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti di un carcere in dismissione, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole sembrano avere sempre meno senso e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità.

Ariaferma è prodotto da tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema in coproduzione con Amka Film Productions (CH), RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR, con il sostegno di MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dell'Ufficio federale della cultura (UFC), di Eurimages e il supporto della Sardegna Film Commission. Sarà distribuito in Italia e all'estero da Vision Distribution. (crediti non contrattuali)

Sul set del film, Tempesta, ha adottato con successo EcoMuvi, il disciplinare europeo di sostenibilità ambientale interamente certificabile per la produzione audiovisiva.