Supernova, Freaks Out e il nuovo film di Lillo e Greg: ecco il listino 2021/2022 di Lucky Red!

Dopo mesi di sale chiuse, le persone hanno voglia di tornare al cinema e Lucky Red risponde a questa esigenza con un listino per la stagione cinematografica 2021/2022 ricchissimo di proposte italiane e straniere. Tra i titoli in programma troviamo opere di registi del calibro di Sean Penn, Park Chan-Wook, Luca Guadagnino e Giuseppe Tornatore, il secondo lavoro di Gabriele Mainetti reduce dal successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, pellicole interpretate da attori di fama internazionale come Colin Firth, Stanley Tucci, Olivia Colman ed Emma Thompson e il nuovo film del duo comico Lillo e Greg. Volete saperne di più riguardo alla programmazione cinematografica dei prossimi mesi di Lucky Red? Ecco i film previsti per il 2021/2022.

Lucky Red punta sui grandi nomi del cinema

Colin Firth e Stanley Tucci in una scena del film Supernova

Il nuovo listino di Lucky Red può vantare una vasta presenza di nomi di spicco internazionale, tra attori e registi. In programma troviamo Supernova, pellicola per la regia di Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci che racconta la commovente storia di una coppia alle prese con la demenza precoce. Colin Firth sarà anche al fianco di Olivia Colman in Mothering Sunday, pellicola diretta da Eva Husson e ambientata nell'Inghilterra del 1924. Ad attenderci in sala nei prossimi mesi anche Flag Day, in cui Sean Penn dirige se stesso e la figlia per portare sullo schermo la vera storia del rapinatore e falsario John Vogel, e Official Competition, commedia spagnola con Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. Infine, il pluripremiato regista di Old Boy Park Chan-Wook torna al cinema con Decision to Leave, un nuovo romance mystery che segue la storia del detective Hae-Jun, mentre What's Love Got to Do It? vede Lily James, Emma Thompson impegnate in una commedia romantica interculturale diretta da Shekhar Kapur.

Flag Day, la recensione: la bandiera bianca issata da Sean Penn

Gli attesi titoli italiani

Freaks Out: una scena del film di Gabriele Mainetti

Nella nuova stagione cinematografica di Lucky Red non potevano certo mancare i film italiani, tra i quali troviamo alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Come Freaks Out, seconda opera di Gabriele Mainetti dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, La befana vien di notte 2 - Le origini, sequel del successo del 2018 con protagonisti Monica Bellucci e Fabio De Luigi, e Altrimenti ci arrabbiamo, reboot di uno dei più famosi titoli della coppia Bud Spencer e Terence Hill, interpretato da Edoardo Pesce (Ben) e Alessandro Roja (Kid) e con la partecipazione di Christian De Sica. In programma anche il nuovo film del duo comico Lillo e Greg Gli idoli delle donne, una storia che parla di tecniche di seduzione e del coraggio di essere se stessi in un mondo che dà così tanta importanza alla bellezza. Tra gli altri titoli italiani pronti a debuttare sul grande schermo, troviamo Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Gigi Proietti e Marco Giallini, L'Arminuta di Giuseppe Bonito, La donna per me di Marco Martani e I profeti, un film con protagonista Jasmine Trinca.

Docufilm su personalità di spicco della storia recente

Aline: una scena del film

Chi ama i docufilm troverà nel listino di Lucky Red 2021/2022 pane per i propri denti. Con Salvatore - Shoemaker of Dreams, Luca Guadagnino ci racconta l'ascesa di Salvatore Ferragamo, visionario fondatore dell'omonima maison. Anche Giuseppe Tornatore porta sullo schermo la storia di un grande italiano: Ennio: Il Maestro, infatti, è un documentario incentrato sulla figura del grande compositore italiano Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020. Il regista svedese Jens Sjögren è dietro la macchina da presa di Zlatan, pellicola sulla vita dell'attaccante del Milan Ibrahimovic mentre Aline della regista e attrice Valérie Lemercier, è un'opera biografica, liberamente ispirata alla storia della cantante canadese Céline Dion.

Le 10 migliori colonne sonore di Ennio Morricone composte per il cinema

Spazio al cinema internazionale

James Norton in una scena di Nowhere Special

Lucky Red dà spazio al cinema internazionale e lo fa con film come Nowhere Special (regno Unito, Romania, Italia) di Uberto Pasolini, il racconto di un uomo (James Norton) afflitto da un male incurabile che deve fare la cosa più importante e difficile della sua vita: trovare una nuova famiglia per il suo bambino di quattro anni. Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic, invece, è il primo film a trattare direttamente del massacro di Srebrenica, raccontando la storia di Aida, insegnante di inglese bosniaca e interprete in una base ONU. Asghar Farhadi nel suo A Hero segue la storia di Rahim, un uomo detenuto a causa di un debito che non è stato in grado di pagare mentre, se siete degli amanti dei film di animazione, non potete perdervi Where is Anne Frank?, un adattamento animato dell'amato classico, con continui salti temporali fra il passato che Anna ha narrato nel suo celebre diario e il presente in cui Kitty (amica di penna immaginaria della ragazza) si è materializzata.

Quo vadis, Aida?, la recensione: la madre di tutti i dolori

Ecco il listino 2021/2011 di Lucky Red