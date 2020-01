I 15 migliori film sulla violenza sulle donne

Mustang: un bel primo piano di Güneş Nezihe Şensoy

Quello sulla violenza sulle donne è, purtroppo, un tema sempre attuale. E non si parla solamente di femminicidio, che è solo la punta dell'iceberg dell'intera questione; esistono molte e differenti forme di violenza, da quelle fisiche a quelle domestiche, dalle discriminazioni di genere alle vessazioni psicologiche.

Proprio per questo, è necessario continuare a parlarne sempre di più; solo facendo venire a galla il problema e rendendo tutti più consapevoli riguardo a questo cancro che affligge la società, si potrà arrivare, pian piano, a eliminarlo definitivamente. Per raccontarvi alcune storie di donne, di abuso e di persecuzione ma anche di dignità e rivalsa, abbiamo scelto per voi 15 film sulla violenza sulle donne.

1. Il colore viola (1985)

Non potevamo che iniziare la nostra lista di film sulla violenza sulle donne con Il colore viola, pellicola del 1985 per la regia di Steven Spielberg. Il film, ambientato negli Stati Uniti del sud negli anni '20, racconta il terribile calvario della giovane Celie (Whoopi Goldberg), adolescente di colore violentata prima dal padre e poi dal marito. L'incontro con due donne forti e indomite come Sofia (Oprah Winfrey) e Shug (Margaret Avery) renderanno Celie consapevole della possibilità di una vita senza abusi.

2. Primo amore (2004)

Pellicola di Matteo Garrone ispirata a un vero fatto di cronaca, Primo amore porta sul grande schermo la relazione malata tra Vittorio (Vitaliano Trevisan) e Sonia (Michela Cescon); lui, piccolo artigiano con l'ossessione per un modello femminile al limite dell'anoressia, lei disposta a perdere chili per compiacerlo, fino a finire in un vortice di schiavitù fisica e psichica. Per ribellarsi dai soprusi del compagno, Sonia dovrà compiere una scelta decisiva.

3. A letto con il nemico (1991)

Laura (Julia Roberts) e Martin (Patrick Bergin) sono sposati e vivono in una casa vicino al mare conducendo, apparentemente, una vita felice. In realtà, nel corso del tempo, Martin ha rivelato il suo carattere ossessivo e violento tanto da spingere la donna a mettere in scena la propria morte per sfuggire al suo controllo. Ma l'inganno verrà presto svelato. A letto con il nemico, per la regia di Joseph Ruben, è una pellicola thriller che mette in luce le dinamiche più subdole e morbose di una relazione in apparenza perfetta.

4. Sotto accusa (1988)

Sotto accusa di Jonathan Kaplan è un film di denuncia rivolto ai giudizi, purtroppo molto frequenti, che identificano la vittima di violenze come complice del suo aguzzino, magari per un atteggiamento o per il modo di vestire. Il film racconta la storia vera di Sarah (Jodie Foster), una ragazza che viene violentata da tre uomini nel locale in cui lavora; nonostante la denuncia, i tre vengono accusati solamente di lesioni colpose. Grazie all'intervento della procuratrice Kathryn Murphy (Kelly McGillis), però, Sarah dimostrerà di non essere mai stata consenziente e riuscirà a portare i colpevoli in tribunale.

5. La bestia nel cuore (2005)

Diretto da Cristina Comencini e con Giovanna Mezzogiorno, La bestia nel cuore racconta la storia di Sabina, una donna sposata, in attesa del primo figlio e che conduce una vita apparentemente serena. Improvvisamente, però, le riaffiorano alla mente i ricordi delle violenze subite dal padre durante l'infanzia, ricordi, fino ad allora, sepolti nella sua memoria. Sabina ha un solo modo per ricostruire tutta la verità e per andare oltre a quel tremendo incubo del passato: rintracciare suo fratello. Un film sulla violenza sulle donne nel contesto familiare molto intenso e toccante, per una produzione tutta italiana.

6. Libere disobbedienti innamorate (2016)

Libere disobbedienti innamorate (titolo originale In Between), vede protagoniste tre donne, tre spiriti liberi ancorati a una realtà che le obbliga a stare sempre un passo indietro agli uomini: quella della città di Tel Aviv, divisa tra tradizionalismo e tentativi di emancipazione. Laila, Salma e Nour, rispettivamente un avvocato, una barista omosessuale e una studentessa d'informatica, condividono un appartamento e, ogni giorno, devono combattere contro pregiudizi e maschilismo, solo per il fatto di essere donne.

7. Uomini che odiano le donne - La trilogia (2009)

Basati sulla celebre trilogia di romanzi dello scrittore svedese Stieg Larsson, i tre film della serie Uomini che odiano le donne hanno come protagonisti la brillante hacker Lisbeth Salander (Noomi Rapace) e il giornalista Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist). Pur trattandosi di polizieschi, Uomini che odiano le donne e i successivi La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta, portano sullo schermo tematiche forti come quella degli abusi sulle donne e della prostituzione.

8. L'amore rubato (2016)

La regista Irish Braschi porta al cinema l'omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini, una sorta di collage di storie tutte al femminile e con un unico comun denominatore: la violenza. Marina (Stefania Rocca), vittima di abusi domestici, Francesca (Elisabetta Mirra), preda della violenza del branco, Angela (Elena Sofia Ricci), corteggiata da un amante geloso, Alessandra (Chiara Mastalli), molestata dal datore di lavoro e Anna (Gabriella Pession), intrappolata in una relazione morbosa, sono le cinque protagoniste femminili che si raccontano in questo intimo e potente film sulla violenza sulle donne.

9. North Country - Storia di Josey (2005)

Basato su fatti realmente avvenuti, North Country - Storia di Josey (di Niki Caro) mostra le terribili ripercussioni che le violenze subite possono avere sulla vita di una persona. A causa dell'aggressivita del marito, Josey (Charlize Theron) fa ritorno, con i figli, nella sua cittadina di origine. Qui, decide di lavorare in miniera ma, nuovamente, dovrà fare i conti con umiliazioni e soprusi, questa volta da parte di alcuni responsabili.

10. Thelma & Louise (1991)

Anche in una delle più celebri pellicole di Ridley Scott, Thelma & Louise, viene trattato il tema della violenza sulle donne. Thelma (Geena Davis) e Louise (Susan Sarandon) sono due casalinghe frustrate che decidono di prendersi una pausa dalle proprie vite e dai loro mariti opprimenti. All'inizio del viaggio, però, Thelma subisce un tentativo di stupro e Louise, per difendere l'amica, finisce per uccidere l'uomo con un colpo di pistola. Da quel momento inizierà la loro fuga verso la libertà e verso un finale, purtroppo, tragico.

11. La sposa bambina (2014)

Anche il matrimonio combinato con ragazzine minorenni è abuso; La sposa bambina (per la regia di Khadija Al-Salami) è uno dei pochi film che tratta questa tanto delicata quanto ignobile tematica. Siamo nello Yemen e la piccola Nojoom di dieci anni viene data in sposa a un uomo più vecchio di lei di vent'anni, in cambio di una piccola somma di denaro; il marito, nonostante la promessa di non avere rapporti con la bambina prima della pubertà, non mantiene la parola data e la violenta. Comincia, così, la battaglia di Nojoom per ottenere il divorzio dal marito in un tribunale locale.

12. Mustang (2015)

In un villaggio turco, cinque sorelle orfane vivono con lo zio e con la nonna. Le ragazze, però, vengono accusate di aver tenuto un comportamento troppo disinibito con un gruppo di coetanei, provocando uno scandalo tra vicini e familiari; per questo, le cinque vengono rinchiuse dentro casa e viene proibito loro di svolgere qualsiasi attività. Quando, però, inizieranno a venir date in spose a degli sconosciuti, due delle sorelle più giovani escogiteranno un piano per fuggire. Mustang, uscito al cinema nel 2015, è un film di Deniz Gamze Ergüven.

13. Magdalene (2002)

La violenza sulle donne non è sempre e solo perpetrata da parte degli uomini ma può venire anche da altre donne; è quello che accade in Magdalene, pellicola del 2002 per la regia di Peter Mullan. Nell'Irlanda cattolica degli anni '60, molte ragazze proletarie giudicate vergognose a causa dei loro atteggiamenti disinibiti, vengono portate in un convitto religioso per essere rieducate dalle suore. Qui, però, subiranno terribili violenze psicologiche e insistenti attenzioni da parte del prete.

14. Monster (2003)

Costretta a prostituirsi dall'età di 13 anni, Aileen Wuornos (il cui ruolo è valso a Charlize Theron l'Oscar alla Miglior Attrice) incontra e si innamora di Selby, una ragazza cacciata di casa a causa della sua omosessualità. Nonostante abbia trovato l'amore, l'orribile passato di Aileen torna presto a galla e la donna inizierà a compiere svariati omicidi tra i suoi clienti. Monster, di Patty Jenkins, porta sul grande schermo la vera storia di Aileen Wuornos, condannata e poi giustiziata in Florida nel 2002.

15. Giglio infranto (1919)

Concludiamo la nostra lista dei film sulla violenza sulle donne con la prima pellicola del genere: Giglio infranto (1919). Ambientato in un povero sobborgo di Londra e diretto da D.W. Griffith, uno dei padri del cinema americano, il film racconta la storia di una ragazzina continuamente maltrattata dal padre alcolizzato. Una pellicola che sorprende per il forte impatto emotivo, nonostante la semplicità narrativa dell'epoca.