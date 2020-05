Film sulla mamma da vedere: da I ragazzi stanno bene a Tutto su mia madre, da Mamma mia! a Mothers and Daughters, le migliori pellicole che hanno come protagonista quella persona che ricopre un ruolo tanto meraviglioso quanto complesso, la mamma.

Brie Larson e Jacob Tremblay in una scena del film Room

Di mamma ce n'è una sola. Mai frase fu più sbagliata. Forse ognuno di noi ha una madre biologica ma essere genitrice non significa necessariamente essere mamma; così come il contrario. Che sia una, due o una piccola comunità, quella della mamma è una figura da sempre molto amata dal cinema che, negli anni, le ha dedicato tantissime splendide pellicole.

Una cosa è certa: essere madre è un compito tanto meraviglioso quanto difficile. E i film che vogliamo consigliarvi lo raccontano molto bene, portando sullo schermo tutte le sfumature di questa bellissima complessità: da I ragazzi stanno bene a Tutto su mia madre da Mamma mia! a Mothers and Daughters, ecco i migliori film sulla mamma che meritano di essere visti almeno una volta.

1. Mothers and Daughters (2016)

Una scena tratta dal film Mothers and Daughters

Mothers and Daughters è una di quelle pellicole che non dovete lasciarvi sfuggire se state cercando un film sulla mamma, magari da vedere in occasione della sua festa. Diretta da Paul Duddridge e Nigel Levy (alla loro opera prima nel cinema), questa pellicola del 2016 porta sullo schermo un mosaico di storie diverse sulla maternità, da quella indesiderata della giovane fotografa Rigby Gray (Selma Blair) a quella ritrovata di Georgina (Mira Sorvino), un'affermata stilista che aveva dato in adozione sua figlia. Un cast d'eccezione (di cui fanno parte anche Susan Sarandon, Sharon Stone, Christina Ricci, Courteney Cox) ben orchestrato per raccontare la bellezza e la complessità di essere madre. Potete trovare Mothers and Daughters nel catalogo Infinity.

2. Tutto su mia madre (1999)

Eloy Azorin con Cecilia Roth in Tutto su mia madre

Film simbolo del regista Pedro Almodóvar con Cecilia Roth e Penelope Cruz, Tutto su mia madre segue le vicissitudini di Manuela, una giovane donna costretta a vivere il lutto più grande che una donna possa sperimentare: la perdita di un figlio. Determinata a realizzare l'ultimo desiderio del suo Esteban, Manuela decide di tornare a Barcellona per incontrare quel padre che il ragazzo non ha mai conosciuto, un travestito che risponde al nome di Lola. Una pellicola struggente che dimostra come una terribile perdita possa anche essere l'occasione per un nuovo inizio.

3. I ragazzi stanno bene (2010)

Annette Bening e Julianne Moore nel film I ragazzi stanno bene.

Protagonista di I ragazzi stanno bene, pellicola per la regia di Lisa Cholodenko, è una famiglia arcobaleno, composta da due madri, Jules (Julianne Moore) e Nic (Annette Bening), e i loro figli nati attraverso l'inseminazione artificiale, Joni (Mia Wasikowska) e Laser (Josh Hutcherson). Quando la figlia maggiore compie diciotto anni, il fratello di quindici la convince a contattare la banca del seme per scoprire l'identità del loro padre biologico. Entra così a far parte della famiglia anche Paul (Mark Ruffalo), accendendo i riflettori non solo sui rapporti genitori-figli ma anche sul dialogo tra i genitori stessi.

Annette Bening, Julianne Moore, Josh Hutcherson, Mia Wasikowska e Mark Ruffalo nel film The Kids Are All Right

4. Bad Moms - Mamme molto cattive (2016)

Bad Moms - Mamme molto cattive: Kristen Bell, Kathryn Hahn e Mila Kunis in una scena del film

Se state cercando un film sulla mamma assolutamente non convenzionale, vi consigliamo la visione di Bad Moms - Mamme molto cattive, diretto da Jon Lucas e Scott Moore. Protagonista di questa divertente commedia è Amy Mitchell (Mila Kunis), una donna dalla vita apparentemente impeccabile: il marito Mike, due figli perfetti, una bella casa e una carriera di successo. Quando però Amy scopre il tradimento del coniuge, la donna troverà in Kiki (Kristen Bell) e Carla (Kathryn Hahn) due alleate in questa sua nuova vita da single. Avete voglia di trascorrere un paio d'ore in tutto relax? Bad Moms è disponibile all'interno del catalogo Infinity.

20 film leggeri da vedere

5. Mamma mia! (2008)

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Donna (Meryl Streep) è una madre single che vive con la figlia Sophie (Amanda Seyfried) su una piccola e splendida isola greca. In procinto di sposarsi con il fidanzato Sky (Dominic Cooper), Sophie cova nel suo cuore un grandissimo desiderio: essere accompagnata all'altare dal padre che non ha mai conosciuto. Quando un giorno le capita tra le mani il diario di gioventù della madre, viene a conoscenza dell'esistenza di ben tre possibili padri (Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård) e decide di invitarli tutti quanti al matrimonio. Ovviamente all'insaputa di Donna. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche degli ABBA, Mamma mia! è la pellicola ideale da vedere nel giorno della Festa della mamma. Soprattutto se amate cantare.

6. Room (2015)

Brie Larson e Jacob Tremblay in una sequenza del film Room

Basato sul romanzo Stanza, letto, armadio, specchio di Emma Donoghue (a sua volta ispirato a un vero episodio di cronaca nera), Room vede protagonista l'attrice Brie Larson nei panni di Joy, una giovane donna rapita sette anni prima da "Old Nick", colui che la tiene prigioniera all'interno di una stanza blindata. Joy, però, non è sola all'interno di queste quattro mura: con lei c'è anche il piccolo Jack (Jacob Tremblay), il figlio frutto di un abuso da parte del suo aguzzino. Determinata a far trascorrere a Jack un'esistenza quantomeno accettabile, Joy ha raccontato al figlio che fuori dalla stanza esiste solo il cosmo e che la TV non è altro che una scatola magica che trasmette solo finzione. Una bugia detta a fin di bene, in attesa di riprendersi indietro la propria vita e il proprio futuro. Se avete voglia di vedere il film che ha lanciato Brie Larson e che le è valso il Premio Oscar alla miglior attrice protagonista, potete trovare Room in streaming su Infinity.

7. Ma come fa a far tutto? (2011)

Sarah Jessica Parker in Ma come fa a far tutto? accanto a Greg Kinnear

Capita ogni tanto di incontrare persone talmente brave a incastrare tutti gli impegni quotidiani da farti chiedere Ma come fa a far tutto? Ed è proprio ciò che capita in questa divertente commedia diretta da Douglas McGrath e con protagonista Sarah Jessica Parker. Kate Raddy è una donna in carriera nonché moglie e madre, abilissima a conciliare impegni lavorativi e familiari. Questo finché, un giorno, si ritrova alle prese con un cliente che le chiede davvero l'impossibile, mettendo in seria difficoltà anche la più multitasking delle mamme.

8. La prima cosa bella (2010)

Un primo piano di Micaela Ramazzotti dal film La prima cosa bella

La prima cosa bella, disponibile per la visione on demand su Infinity, è sicuramente una delle pellicole più amate del regista Paolo Virzì; grazie ai suoi toni dolci e malinconici, infatti, questo film non vi risparmierà dal versare qualche lacrima. La narrazione si articola in una serie di flashback per raccontare la storia di Anna Michelucci (Micaela Ramazzotti), una mamma eccentrica e, a volte, un po' scomoda e del difficile rapporto con il figlio Bruno (da adulto Valerio Mastandrea). L'occasione di riconciliazione tra i due si presenterà quando la donna, ormai allo stadio terminale di un cancro, è ormai prossima alla morte.

Micaela Ramazzotti in una sequenza de La prima cosa bella di Virzì

9. Mamma o papà? (2017)

Mamma o papà?, Antonio Albanese e Paola Cortellesi in una scena del film

Dopo quindici anni di matrimonio, Nicola (Antonio Albanese) e Valeria (Paola Cortellesi) decidono di divorziare in modo assolutamente civile. C'è un unico problema: entrambi hanno ricevuto un'allettante proposta di lavoro all'estero alla quale non vogliono rinunciare. Inizia, così, una battaglia per la custodia dei figli ma non per ottenerla bensì per rifilarla al coniuge e poter partire in assoluta libertà. Remake di una commedia francese dal titolo Papa ou maman?, Mamma o papà? è un film di Riccardo Milani che cerca di scardinare l'idea che l'affidamento dei figli sia sempre ed esclusivamente appannaggio della madre. Se la trama vi ha incuriositi, potete trovare questa simpatica commedia italiana all'interno del catalogo Infinity.

10. Mommy (2014)

Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon e Suzanne Clément in una scena di Mommy

Essere madre può essere un compito davvero duro e ce lo dimostra Mommy, pellicola del 2014 per la regia di Xavier Dolan, diventata in pochissimo tempo un vero e proprio cult. Ambientato nel Quebec di un possibile futuro prossimo, il film ha come protagonisti Diane (Anne Dorval), vedova da ormai tre anni, e il figlio adolescente Steve (Antoine Pilon), appena rientrato dall'istituto dove alloggiava a causa del suo comportamento violento. I rapporti tra i due sono tutt'altro che facili ma l'arrivo della nuova vicina porterà una ventata di cambiamento per entrambi.

Il regista dell'anno? Si chiama Xavier Dolan, ha 25 anni e con Mommy punta all'Oscar

11. Figlia mia (2018)

Figlia mia: Sara Casu, Valeria Golino e Alba Rohrwacher in una scena del film

Vittoria (Sara Casu) ha dieci anni ed è divisa tra due madri: Tina (Valeria Golino), donna amorevole con cui vive e con la quale ha un rapporto simbiotico e Angelica (Alba Rohrwacher), madre naturale della piccola, fragile, istintiva e con una vita caotica. Figlia mia, per la regia di Laura Bispuri, è un viaggio alla scoperta del complesso significato di maternità, nel quale tre figure femminili si intrecciano e si allontano, rimanendo però sempre indissolubilmente legate.

12. The blind side (2009)

Sandra Bullock in una scena del film The blind side

Basato sul libro biografico di Michael Lewis che racconta la vita del giocatore di football statunitense Micheal Oher, The blind side è un film del 2009 diretto da John Lee Hancock e con protagonista Sandra Bullock. Una coppia benestante decide di adottare il giovane Michael Oher (interpretato da Quinton Aaron), talentuoso giocatore di football orfano e povero. L'amore e la dedizione della sua nuova mamma daranno al ragazzo l'opportunità di realizzare il proprio potenziale, sul campo e nella vita.

13. Motherhood - Il bello di essere mamma (2009)

Uma Thurman in una scena della commedia Motherhood

Uma Thurman veste i panni di Eliza Welsh, moglie e madre di due figli con il grande sogno di tornare a lavorare come scrittrice e di recuperare, così, la propria autostima. Quando esce un concorso online di scrittura che ha come primo premio un posto da editorialista in una rivista sulla maternità, Eliza decide di provarci; ma non è facile quando devi organizzare la festa di compleanno di tua figlia. Motherhood - Il bello di essere mamma è un film di Katherine Dieckmann che offre una divertente ma anche realistica fotografia di quella che, per molte mamme, rappresenta una giornata tipo.

14. Perché te lo dice mamma (2007)

Lauren Graham, Diane Keaton e Piper Perabo in una scena del film Perchè te lo dice mamma

Daphne Wilder (Diane Keaton) è una madre molto protettiva e perennemente in ansia per l'avvenire delle tre figlie Maggie (Lauren Graham), Mae (Piper Perabo) e Milly (Mandy Moore); quest'ultima è quella che desta più preoccupazione in Daphne che teme per lei un futuro di totale solitudine. Decide così di intromettersi e di escogitare un piano per trovarle un uomo, a tutti i costi. Perché te lo dice mamma è un film del 2007 per la regia di Michael Lehmann.

15. Lion - La strada verso casa (2016)

Lion: Nicole Kidman e Sunny Pawar in una scena del film

Concludiamo la nostra lista sui migliori film sulla mamma con una bellissima (e vera) storia d'amore di un figlio verso la madre: Lion - La strada verso casa, disponibile anche nel catalogo Infinity. Saroo (Sunny Pawar) è un bambino indiano che, all'età di cinque anni, si perde in una stazione ferroviaria di Calcutta, senza più riuscire a far ritorno a casa. Adottato da una benestante e amorevole coppia australiana (Nicole Kidman e David Wenham), Saroo (da adulto Dev Patel) a venticinque anni decide di trovare un modo per rintracciare la sua famiglia biologica.