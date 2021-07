Freaks Out, Diabolik e il nuovo film di Martin Scorsese: ecco il nuovo listino di 01 Distribution

Il cinema italiano riparte col botto dopo lo stop forzato dell'ultimo anno e la stagione 2021/2022 di 01 Distribution promette di essere all'insegna della varietà, con un listino di nuovi progetti pronti a invadere le sale e ad accontentare i gusti di tutti gli spettatori. Ci aspettano attesissimi film come Freaks Out e Diabolik, i nuovi lavori di Sergio Castellitto, Nanni Moretti, Michele Placido e Volfango De Biasi, l'ultima commedia di Leonardo Pieraccioni, i sequel di successi come La Befana vien di notte e Non ci resta che il crimine e proposte internazionali del livello di Killers of the Flower Moon, il nuovo film per la regia di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Volete saperne di più sulla nuova stagione cinematografica di 01 Distribution? Ecco i film in uscita nel 2021/2022.

I titoli più attesi e i sequel di successi passati

Luca Marinelli è Diabolik nell'omonimo film diretto dai Manetti Bros

Parlando della nuova stagione cinematografica di 01 Distribution, non potevamo che iniziare con due tra i titoli più attesi di questi mesi: stiamo ovviamente parlando di Freaks Out e Diabolik. Il primo rappresenta il ritorno alla regia di Gabriele Mainetti dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, e racconta la storia di quattro "fenomeni da baraccone" del circo Israel in fuga dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo è l'atteso adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto diretto dai Manetti Bros, Marco Manetti e Antonio Manetti, con Luca Marinelli nei panni del celebre ladro. Per quando riguarda i sequel, si preparano ad arrivare sul grande schermo La befana vien di notte 2 - Le origini, con Monica Bellucci e Fabio De Luigi, e C'era una volta il crimine, atteso seguito di Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno in cui ritroviamo Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi alla prese con la malavita.

Freaks Out visto in anteprima, per Gabriele Mainetti "è migliore di Jeeg"

Grandi registi e interpreti italiani

Toni Servillo in una scena del film Qui rido io

01 Distribution punta soprattutto sull'eccellenza italiana, con opere di grandi registi e volti celebri del nostro paese. Sono davvero tanti, infatti, i titoli nostrani che troveremo in questa nuova stagione cinematografica, volta soprattutto ad accontentare i gusti di tutti gli spettatori. Gli amanti della commedia troveranno pane per i propri denti nel nuovo lavoro di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, pellicola che vede il comico toscano nei panni di un prete che comincia a provare dei sentimenti anche troppo terreni. All'insegna del divertimento troviamo anche Una famiglia mostruosa, surreale pellicola di Volfango De Biasi, Marylin ha gli occhi neri, film di Simone Godano che vede Miriam Leone nei panni di una bugiarda patologica e Stefano Accorsi in quelli dell'iracondo Diego, e Per tutta la vita, commedia corale di Paolo Costella con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo. Più drammatiche le tinte de Il bambino nascosto, film diretto da Roberto Andò, che racconta l'incontro tra un insegnante di pianoforte (Silvio Orlando) e Ciro, figlio di un camorrista; tra i film drammatici in programma per il 2021/2022 anche il nuovo lavoro di Sergio Castellitto, Il materiale emotivo, Tre piani di Nanni Moretti, Il colibrì con Pierfrancesco Favino e Mondocane, ambientato nella Taranto di un futuro non troppo lontano dove è il crimine a farla da padrone. Per gli amanti della storia italiana recente e meno, invece, ci sono in programma L'ombra di Caravaggio, film diretto da Michele Placido, ambientato nell'Italia del XVII secolo e con Riccardo Scamarcio nei panni del geniale artista, e Qui rido io, incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo.

Tre Piani, la recensione: Nanni Moretti adatta un romanzo e sparisce al suo interno

Le proposte internazionali

Killers of the Flower Moon: una scena del film di Martin Scorsese

Anche il cinema internazionale sarà protagonista di questo 2021/2022 di 01 Distribution. Nei prossimi mesi, infatti, potremo vedere sul grande schermo titoli come Killers of the Flower Moon, il nuovo lavoro di Martin Scorsese sul primo importante caso risolto dall'FBI con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e Spencer, atteso biopic su Lady Diana, qui interpretata da Kristen Stewart. Tra gli altri titoli stranieri presenti in questa nuova stagione cinematografica troviamo anche After 3, terzo capitolo di una delle saghe più amate dagli adolescenti, Il lupo e il leone di Gilles de Maistre e 355, spy movie al femminile per la regia di Simon Kinberg e con Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e Diane Kruger.