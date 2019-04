Zoe Saldana: "Mia madre mi confonde ancora con Thandie Newton"

Zoe Saldana ha confessato che la madre la confonde con Thandie Newton. La confessione è stata fatta nel corso del Late Show con James Corden che vedeva l'attrice ospite insieme al collega Jason Clarke.

Dopo l'esilarante racconto in cui Jason Clarke ha svelato la passione della sua famiglia per il football australiano, in particolare della madre, tifosa composta, ma incredibilmente appassionata, anche Zoe Saldana ha confessato il suo "problema familiare" ammettendo che la madre continua a essere convinta che lei abbia un ruolo in Westworld. In pratica la madre continuerebbe a confondere la povera Zoe con la collega Thandie Newton.

Il personaggio di Zoe Saldana dell'MCu, Gamora, figura tra le prime vittime di Thanos in Avengers: Infinity War, come ribadito anche nei character poster di Avengers: Endgame. Se la rivedremo viva e vegeta lo scopriremo dopo la visione.

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

