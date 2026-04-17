Grande Fratello Vip, sondaggi decima puntata: una concorrente vola verso la finale

Stasera nuova puntata del reality con Ilary Blasi: una concorrente è nettamente avanti nelle preferenze online, ma il televoto potrebbe riservare sorprese e ribaltare la classifica.

Questa sera, venerdì 17 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, condotta da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il primo finalista di questa edizione: al televoto sono finite quattro concorrenti, ma solo una di loro sembra essere la favorita.

I sondaggi della decima puntata: chi è la favorita per la finale?

Al televoto si sfidano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo, le quattro nominate nel precedente appuntamento del reality show. Le prime tre, in particolare, si sono affermate come vere protagoniste del programma, un terzetto che meriterebbe di giocarsi la finale di maggio. Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico sono così distribuite:

Antonella Elia : 46,27%

: 46,27% Alessandra Mussolini : 25,81%

: 25,81% Adriana Volpe : 18,58%

: 18,58% Lucia Ilardo: 9,34%

Il verdetto del web e il possibile ribaltone

I sondaggi sembrano puntare su Antonella Elia: quasi il cinquanta per cento degli utenti che hanno partecipato al sondaggio ha indicato il suo nome. Naturalmente, questa sera il voto del pubblico generalista può ancora sovvertire il pronostico, con Alessandra e Adriana pronte a conquistare il primo posto e l'accesso alla finale.

Le tensioni tra le concorrenti prima della diretta

In questi giorni al centro delle dinamiche ci sono state ancora loro: dopo aver firmato una tregua per allearsi contro gli altri concorrenti che cercavano di metterle in difficoltà, Antonella, Adriana e Alessandra sono di nuovo divise. L'ex politica ha litigato sia con Antonella che con Adriana, mentre la Volpe ha deciso di non replicare alle punzecchiature della Mussolini perché "è una persona che non stima". Antonella, invece, ha prima risposto punto su punto, poi è crollata in lacrime tra le braccia di Adriana, che ha provato a consolarla.

Stasera le tre si affronteranno di nuovo nell'ennesimo faccia a faccia, che probabilmente occuperà la prima parte del programma. Del resto Antonella, Adriana e Alessandra si stanno dimostrando tre vere protagoniste da reality che, nel bene e nel male, stanno tenendo sulle spalle questa edizione.

Come votare il concorrente preferito

Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso due modalità: