Amici 25, anticipazioni quinta puntata del serale: ecco i tre allievi al ballottaggio

Si sono concluse le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 18 aprile: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per l'eliminazione.

Oggi, 16 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali: Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci.

Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Lo spazio comico è affidato a Carlo Amleto.

Giudici e conduttori di Amici 25 Serale

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di Password. Il format di giochi che coinvolge giudici e professori.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio

Serale Amici 25: Prima manche

A sfidarsi sono Cuccarini e Peparini contro Zerbi-Celentano.

Guanto di sfida tango: Nicola contro Alex, vince Alex. Alessandra Celentano fa mandare sullo schermo l'immagine di una pecora con un vestitino, e la Peparini commenta che è equo. Alex ammette che il tango non è propriamente il suo, perché appartiene alle danze standard e non le ha studiate molto; la Celentano ribatte che fa comunque parte del suo bagaglio.

Angie canta Don't Leave Me This Way contro Emiliano. Vince Emiliano che balla sul ritmo di Anima fragile.

Lorenzo contro Nicola che ballo sulle note di Rossini Overture. Lorenzo canta poi Wild Child. La prova viene annullata

Elena contro Alex che balla sulle note di Grease Lightning. Vince Elena, che canta Amore disperato.

Al ballottaggio vanno Lorenzo e Alex: Lorenzo canta She's Always a Woman, mentre Alex balla al suono di Give Me Everything.

A rischio eliminazione finisce Lorenzo.

Seconda manche: cosa è successo

A contrapporsi sono Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lo. Zerbi e la Celentano fanno proiettare sullo schermo una foto di due api: una muscolosa con i capelli di Emanuel e l'altra con quelli della Pettinelli. La Pettinelli commenta sottolineando la somiglianza, mentre Emanuel ironizza dicendo di non avere tutti quei muscoli; lei lo corregge ribadendo che invece li ha.

Guanto "cuore": Riccardo contro Gard, vince Riccardo. I due cantano Quando finisce un amore.

Kiara contro Riccardo: lui canta Tango di Tananai, ma vince Kiara che balla con la musica di Love in the Dark.

Guanto passo a due: vince Nicola. I due ballano sulle melodie della canzone Paname Anonyme.

Ballottaggio finale: Alessio balla a tempo di Numb e Kiara balla al suono di Only Girl.

A rischio eliminazione finisce Kiara.

Terza manche: chi è finito al ballottaggio

Nella terza manche si sfidano gli Zerbi-Celentano contro i Cucca-Peparini.

Si parte con una comparata tra Elena e Angie: a vincere è Angie.

Poi Emiliano balla un passo a due con Marisol sulle note di Rewrite the Stars contro Alex, e la vittoria va ad Alex.

I Cucca-Peparini si aggiudicano quindi la manche con un netto 2 a 0.

Al ballottaggio finiscono: Riccardo, che canta Il ritmo delle cose, Emiliano, che balla con la musica di Firework e Nicola, che esegue una variazione.

A rischio eliminazione finisce Riccardo

Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, questa settimana, ha guidato due coppie di avversari nel gioco Password. Le squadre erano composte da Luca Laurenti e Amadeus contro Cristiano Malgioglio e Vanessa Incontrada. Le parole da indovinare erano: nacchere, lingerie, idraulico, cacao e "supercalifragilistichespiralidoso". Malgioglio riesce nell'impresa di far indovinare "cacao" con una sola parola.

Ballottaggio ed eliminazione

Al ballottaggio finale si sfidano Riccardo, Lorenzo e Kiara

Riccardo canta Un minuto in più.

Lorenzo canta Dimmelo tu.

Kiara si esibisce con una coreografia su un brano in inglese.

La decisione dei giurati su chi verrà eliminato non viene svelata in studio: sarà Maria De Filippi a comunicarla direttamente agli allievi in casetta. Si tratta di un espediente scelto dalla produzione per evitare spoiler sul nome dell'eliminato.