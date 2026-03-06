Avvocato Ligas, intervista a Luca Argentero: “Sul set è importante giocare di squadra”

Luca Argentero e Barbara Chichiarelli ci hanno raccontato il lavoro fatto per portare Avvocato Ligas dalla carta allo schermo. Il legal drama è su Sky e in streaming su NOW.

La rockstar del tribunale di Milano è arrivata in tv! Questo è Avvocato Ligas per come il personaggio è impostato nel primo Legal Drama di Sky, e in streaming su NOW: un ribelle, a modo suo, imprevedibile e affascinante, carismatico e disposto ad aggirare le regole, o almeno applicarle un po' a modo suo, per arrivare alla meta e far assolvere i propri clienti.

Argentero sul set con il regista Fabio Paladino

Lo interpreta un Luca Argentero diverso da altri ruoli in cui l'abbiamo imparato a conoscere, protagonista di una serie che adatta i romanzi di Gianluca Ferraris e si sviluppa con una struttura episodica e verticale che racconta i singoli casi di puntata senza tralasciare la costruzione dei personaggi, sullo sfondo di una Milano perfetta per accompagnare le vicende. Ne abbiamo parlato con Argentero, insieme a Barbara Chichiarelli che interpreta la PM con cui l'avvocato deve avere a che fare. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Dal romanzo allo schermo: costruire Avvocato Ligas

Marina Occhionero è Marta Carati nella serie Sky

Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata dal lavoro di adattamento: quanto è stato centrale il romanzo di Ferraris nella costruzione dei personaggi? "Il romanzo l'ho letto subito" ha spiegato Luca Argentero, "e poi l'ho appoggiato per dedicarmi alla sceneggiatura, perché comunque lo script è molto preciso, molto complesso. Sono anche molto felice che chi ancora c'è, perché purtroppo Gianluca Ferraris non c'è più, siano stati soddisfatti della trasposizione del libro in sceneggiatura. A quel punto è meglio dedicarsi al lavoro sullo script che non continuare a tener presente il modello di partenza." Anche perché si è scelto di ampliare il mondo di Ligas e fornire tanti spunti utili per approfondire il lavoro del cast: "Sullo script sono state conservate tantissime informazioni utili per costruire il mio e i nostri personaggi. Un lavoro piuttosto completo e preciso."

I personaggi intorno a Ligas: specchi dei suoi errori

Per esempio si è dato maggior spazio e dettaglio ai tanti personaggi che accompagnano il protagonista di Avvocato Ligas. "C'è una interessantissima coralità" ha confermato Barbara Chichiarelli, "che, in un qualche modo, armonicamente fa risaltare degli aspetti di Ligas e del suo modus operandi. Perché quello è un grande viaggio di formazione, secondo me, e spero rimarrà questo. Noi lo accompagniamo e siamo tante voci che gli ricordano e sottolineano i suoi errori. Siamo tanti specchi. In questa costruzione armonica di specchi c'è la chiave di questa narrazione." E questa costruzione armonica non potrebbe funzionare senza tanti ottimi interpreti a dar vita ai comprimari.

"Secondo me il grande pregio di questa serie è che il lavoro di casting che è stato molto selettivo" ci ha detto Argentero, "Io mi sono trovato circondato da bravissimi attori, con giornate di lavoro molto ricche e piene di proposte. Barbara è qui vicino, ma Flavio, Gaia, Marina, Sergio Romano sono tutti attori con alle spalle tantissimi anni di teatro e formazione". Interpreti esperti e capaci di offrire il loro apporto, che Argentero rispetta e apprezza: "Io francamente sono il meno titolato. Sono il title character ma il meno titolato dei miei colleghi" ha infatti aggiunto scherzando, "È stato un confronto molto ricco, oltre a una sceneggiatura molto buona che ha permesso ai nostri personaggi di aggiungere cose, piccoli atteggiamenti e gestualità che li rendono molto ben disegnati."

Un cast di grande valore che non diminuisce i meriti di Luca Argentero. "Se non ci fossi stato tu a creare una sinergia" ha infatti detto la Chichirelli, "e anche il regista Fabio Paladini ovviamente, non sarebbe stato lo stesso: tu hai portato soltanto buon umore e questo ci ha messi tutti in una condizione di agio. Chi porta più lavoro sulle spalle giustamente potrebbe anche rimanere un po' distante perché affaticato, invece il coinvolgimento che tu hai permesso è stato fondamentale."

Un légal drama internazionale: la realtà del linguaggio è la rivoluzione

Barbara Chichiarelli è il PM Anna Maria Pastori nella serie Sky

Avvocato Ligas è il primo Legal Drama di Sky, ma anche uno dei primi esperimenti sul genere nel nostro paese, forse anche a casa di un mondo processuale meno diverso e spettacolare di quello statunitense. "A memoria c'è già stato qualche avvocato, qualche studio legale, qualche PM" ha confermato Luca Argentero, "qualcosa che gravita attorno alla giustizia c'è stato. Secondo me questa struttura così internazionale e moderna forse non si era ancora vista. Ma ne faccio più una questione di linguaggio: la possibilità di chiamare le cose con il loro nome, di utilizzare una forma di linguaggio reale. E questo credo sia merito di Sky e del tipo di libertà editoriale che qui dentro si respira." Un merito che è spesso evidente quando affrontiamo gli Sky Original e che si conferma con Avvocato Ligas.