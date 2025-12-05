Avengers: Endgame torna nei cinema, ecco l'annuncio dei fratelli Russo

I registi hanno svelato quando sarà possibile rivivere nelle sale le emozioni del film, in vista del debutto di Doomsday.

Avengers: Endgame ritornerà nelle sale cinematografiche prima dell'arrivo di Doomsday, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo. L'appuntamento per i fan, come rivelato da un video condiviso online, è stato fissato negli Stati Uniti al 18 dicembre 2026.

Attualmente Disney non ha confermato la data per l'eventuale distribuzione nelle sale italiane e bisognerà attendere per scoprirla.

Il ritorno del film

Il film Avengers: Endgame aveva incassato una cifra record pari a 2,79 miliardi di dollari e ha chiuso la fase tre del MCU mostrando lo scontro finale con Thanos.

Il lungometraggio firmato dai fratelli Russo, inoltre, ha concluso la storia di alcuni personaggi molto amati come Iron Man/Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr.. La star farà il suo atteso ritorno nel MCU con Avengers: Doomsday, nel ruolo del villain.

Endgame aveva inoltre concluso la storia di Captain America nella versione interpretata da Chris Evans e di Black Widow, la parte affidata a Scarlett Johansson.

Ecco il video dell'annuncio compiuto dai fratelli Russo sui social:

Cosa sappiamo su Avengers: Doomsday

Pochi giorni fa online è apparsa un'indiscrezione riguardante la composizione del nuovo team degli Avengers, anche se per ora non c'è nulla di ufficiale.

Tanti fan, inoltre, si attendono delle apparizioni a sorpresa come quella di Tobey Maguire o Andrew Garfield, che hanno interpretato Spider-Man prima di Tom Holland, o di Josh Brolin che potrebbe riprendere la parte di Thanos.

Tra gli interpreti già confermati ci sono invece Chris Hemsworth, le star del recente I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, ed Ebon Moss-Bachrach. Non mancheranno nemmeno Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tenoch Huerta Mejia, Lewis Pullman, Simu Liu, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Letitia Wright, Winston Duke, e Danny Ramirez.