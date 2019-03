Avengers: Endgame, i character poster di tutti i personaggi

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e i character poster, a un mese dal debutto nelle sale americane, riepilogano chi è sopravvissuto e chi è scomparso dopo lo schiocco di dita di Thanos che ha potuto utilizzare il Guanto dell'Infinito.

I poster, in cui è presente la frase "Vendica i caduti", mostrano infatti i personaggi che dovranno cercare un modo di sconfiggere il villain e far ritornare in qualche modo le persone amate a colori, mentre le immagini in bianco e nero ricordano drammaticamente quali eroi, per ora, hanno detto addio al mondo Marvel.

Ecco tutti i character poster:

Avengers 4 concluderà un'importante fase del Marvel Cinematic Universe, concludendo definitivamente il racconto riguardante le Gemme dell'Infinito e svelando il destino di alcuni dei protagonisti dei cinecomic.

La storia si era interrotta con il drammatico cliffhanger e le scene post credits avevano mostrato Nick Fury mentre inviava una richiesta di aiuto a Captain Marvel, l'eroina interpretata da Brie Larson.

Il cast di Avengers: Endgame sarà quindi composto da Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon). I personaggi interpretati dalle star sono infatti ancora in vita e le locandine confermano la presenza anche di Tessa Thompson (Valkyrie), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), e Karen Gillan (Nebula).