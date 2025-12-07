Avengers: Endgame torna al cinema nel 2026: la scena post-credit collegherà il film a Doomsday?

Marvel è pronta a rilanciare sul grande schermo il successo Avengers: Endgame, permettendo ai fan di poter godere nuovamente del film diretto dai fratelli Russo sul grande schermo a sei anni dalla sua uscita al cinema.
Il film campione d'incassi tornerà nelle sale in un'esclusiva riedizione a partire dal 25 settembre 2026, precedendo di qualche settimana l'uscita di Avengers: Doomsday, previsto il 18 dicembre 2026 nelle sale cinematografiche.
La scena post-credit di Endgame collega il film a Doomsday?
In base alle ultime indiscrezioni sulla nuova uscita di Endgame nelle sale prevista nel 2026, si parla di una scena post-credit che collega direttamente il film al successivo capitolo del Marvel Cinematic Universe.
Si tratta soltanto di un'indiscrezione e per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Marvel in relazione al presunto collegamento tra i due film esplicitato da una scena post-credit. Nelle prossime settimane potrebbero esserci maggiori novità al riguardo.
L'exploit al botteghino di Avengers: Endgame
Il film dei fratelli Russo riprende il discorso interrotto in Avengers: Infinity War, e riprende dopo lo schiocco di dita di Thanos, che ha provocato la cancellazione di metà di tutta la vita presente nell'universo.
Gli Avengers e gli alleati sopravvissuti dovranno confrontarsi con perdita e disperazione, cogliendo un'opportunità importante per invertire la devastazione recuperando le famose Gemme dell'Infinito da alcuni momenti chiave del passato. Il tutto porterà ad una battaglia finale contro Thanos destinata a cambiare gli equilibri di tutto l'universo, concludendo gli archi narrativi costruiti sinora in un franchise lungo un decennio.
Dopo il debutto del 26 aprile 2019, Avengers: Endgame ha infranto il record di apertura nel primo weekend di programmazione, incassando 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Tom Holland, Karen Gillan, Danai Gurira e Josh Brolin nel ruolo di Thanos.