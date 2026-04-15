Uomini e Donne anticipazioni: una coppia del Trono Over esce dal programma

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, mentre una coppia ha deciso di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere, una dama e un cavaliere si sono detti addio. Il motivo? La differenza d'età.

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, dopo il Trono Classico di Ciro Solimeno, l'attenzione si è spostata sul Trono Over, dove il pubblico ha assistito a una decisione inaspettata: Sebastiano Mignosa ha lasciato il programma insieme a una dama del parterre. Ecco cosa è successo secondo quanto riportato da Lollo Magazine.

Cristina Tenuta e Antonio Marino: conoscenza in crescita

I primi a sedersi al centro dello studio sono stati Cristina Tenuta, tornata nelle precedenti registrazioni, e Antonio Marino. I due hanno raccontato di essere usciti a cena insieme e che la frequentazione sta procedendo bene. Entrambi sono d'accordo nel continuare a vedersi per capire come evolverà la loro conoscenza.

Sebastiano Mignosa lascia il programma con Simona

Spazio poi a Sebastiano Mignosa, rientrato da poche settimane dopo l'uscita in seguito a una discussione con Elisabetta Gigante. Nella registrazione di ieri, Sebastiano ha deciso di lasciare il programma insieme a Simona. I due hanno iniziato a frequentarsi e vogliono vivere la relazione lontano dalle telecamere, formando così una nuova coppia.

Sebastiano Mignosa

Alessio Pili Stella e Debora Bragetti avanti nella conoscenza

Nel parterre resta Alessio Pili Stella, anche se non è escluso un suo addio a breve. La sua conoscenza con Debora Bragetti continua infatti in modo positivo e senza particolari problemi, lasciando aperta ogni possibile evoluzione.

Massimo ed Elena si separano

Tra le storie che si interrompono, quella tra Elena e Massimo. È stata la dama a decidere di chiudere la frequentazione, motivando la scelta con la differenza d'età tra i due, ritenuta per lei un ostacolo insormontabile per proseguire il rapporto.

Trono Classico

Nel Trono Classico di Ciro Solimeno, come abbiamo già raccontato, durante un'esterna intensa e romantica, Elisa e il tronista si sono scambiati un bacio e lei ha confessato di essersi innamorata. Martina Calibrò ha reagito male e ha pensato di lasciare il programma. Ciro però l'ha raggiunta per un confronto acceso, segno che la scelta è ancora aperta. Martina è poi tornata in studio, dove il confronto è proseguito tra tensione e dubbi. Elisa Leonardi è apparsa in difficoltà, si è defilata e ha rinunciato al ballo.