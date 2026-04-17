Avengers: Doomsday, il trailer scuote il CinemaCon e svela Doctor Doom, quando potremo vederlo?

Quando manca alla presentazione "ufficiale" del Dottor Destino di Robert Downey Jr. nel trailer di Avengers: Doomsday? Poco, speriamo. Nel frattempo a godere della visione del primo spettacolare promo nella sua interezza è stato il pubblico di esercenti cinematografici del CinemaCon di Las Vegas nel momento clou della presentazione Disney.

Introdotto dal capo di Marvel Kevin Feige e dai registi Anthony e Joe Russo, Downey è salito sul palco sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones e ha confessato: "Non avrei mai immaginato di riunirmi con questa fantastica squadra, per non parlare di interpretare un nuovo personaggio". Riferimento al suo glorioso passato nei panni di Iron Man, perito nel finale di Avengers: Endgame.

"Doomsday riprende da dove si era interrotto Avengers: Endgame", ha spiegato Kevin Feige, esprimendo entusiasmo per l'incontro tra gli Avengers e gli X-Men prima di lanciare il trailer che svela per la prima volta Dottor Destino con indosso costume e maschera.

Dottor Destino nel teaser di Avengers: Doomsday

La descrizione del trailer di Avengers: Doomsday

Il trailer si apre con l'insegna della Scuola di Xavier alla X-Mansion, mentre il Professor X di Sir Patrick Stewart dice: "Qualcosa sta arrivando". Xavier vede un lampo di luce prima che venga mostrato un primo piano del Dottor Destino di Robert Downey Jr. che parla con il suo accento latveriano. Dopo il logo dei Marvel Studios, la scena si sposta sulla torre dei Nuovi Vendicatori, seguita dall'incontro tra i Fantastici Quattro e Sam Wilson.

Thor li avverte di ciò che sta per accadere. Vediamo il Dio del Tuono Thor brandire il suo martello contro Destino. Vediamo Shang-Chi contro Gambit. Vediamo Mystica, che assume le sembianze di Yelena Belova. Il filmato mostra anche il ritorno di Magneto e Ciclope. Thor spiega che alcuni potrebbero non fare ritorno dalla battaglia.

"Ho combattuto con molti guerrieri nella mia epoca. Erano più forti di tutti noi messi insieme, e sono morti, sono morti affrontando nemici che mi spaventavano molto meno di questo. Tutto ciò che hanno sacrificato sarà stato vano se non restiamo uniti. Lasciamo da parte le nostre meschine dispute e concentriamoci su questo. Se tornerete, tornerete come fratelli e sorelle. Ricordatevi le mie parole, avremo bisogno di un miracolo", dice.

Poi usa Stormbreaker per combattere Destino in uno scontro. Vediamo Steve Rogers comparire all'improvviso, dicendo: "Ehi, amico", mentre strappa il martello di mano a Thor. Quest'ultimo, stupito, si ferma ed esclama: "Non è possibile!"

Il trailer si conclude con la scritta "Il 18/12/2026 è la fine del mondo".

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Quando verrà lanciato il trailer di Avengers: Doosmday?

Alla fine del trailer Chris Evans ha raggiunto Robert Downey Jr. sul palco e ha indicato Doom scherzando: "Questo tipo... non mi piace".

L'hype è alle stelle, in attesa della pubblicazione ufficiale del trailer che potrebbe essere imminente dopo i quattro teaser natalizi di Avengers: Doomsday incentrati su Steve Rogers, Thor, gli X-Men e sull'incontro tra Shuri e i suoi amici wakandiani e La Cosa dei Fantastici Quattro.

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Complessivamente, i teaser hanno generato un miliardo di visualizzazioni in rete. Il ritorno di Downey nei panni di Doom non era stato rivelato in quei teaser (era apparso brevemente nel ruolo del personaggio ne I Fantastici 4: Gli Inizi, ma il suo volto non era stato mostrato).

Hype più che giustificato, dunque, come hanno confermato gli stessi registi, i fratelli, Russo, spiegando che affrontare Victor von Doom non sarà una passeggiata neppure gli Eroi più potenti della Terra. "Victor von Doom è uno dei cattivi più complessi. È sempre tre mosse avanti... il che lo rende praticamente imbattibile" hanno detto.