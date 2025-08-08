Avengers: Doomsday, possibile ritorno di Thanos? Josh Brolin non chiude la porta

L'attore che ha dato volto al più iconico villain Marvel non esclude una nuova apparizione nel franchise. Ecco cosa ha detto Josh Brolin su un possibile ritorno di Thanos nei prossimi colossal targati Avengers.

Josh Brolin è pronto a tornare nei panni di Thanos, se i fratelli Russo glielo chiedessero. L'attore, che ha interpretato l'antagonista più temuto del Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato in un'intervista di essere disponibile a riprendere il ruolo nel caso venisse coinvolto in Avengers: Doomsday o nel successivo Secret Wars. La dichiarazione è arrivata nel corso del podcast Happy Sad Confused, sorprendendo molti fan che ritenevano concluso il suo percorso nel MCU.

Pur consapevole che la sua storia si è chiusa in Endgame, Brolin ha ammesso che un ritorno, anche sotto forma di cameo, non è da escludere. "Se mi chiamassero oggi per volare a Londra e girare qualcosa come Thanos, direi subito di sì", ha affermato l'attore. Le sue parole lasciano aperta la porta a nuove possibilità, soprattutto in un universo narrativo che oggi gioca con le infinite varianti del multiverso.

Josh Brolin non chiude la porta al personaggio che lo ha reso iconico

L'entusiasmo di Josh Brolin nel parlare di Thanos è apparso sincero e coinvolgente. "È stato un progetto durato dieci anni, qualcosa di unico. Non so cosa abbiano in mente, ma se sarà qualcosa di interessante, potrei esserci", ha aggiunto. Una frase che, nel panorama odierno dell'MCU, vale più di un'indiscrezione.

Avengers 4: una promo art mostra i nuovi Avengers

Con l'avvento del multiverso, Marvel Studios ha già riportato in scena varianti di personaggi amati o caduti. In questo contesto, un breve ritorno di Thanos, magari in una linea temporale alternativa o in un ricordo, non è così improbabile come sembra.

Avengers: Doomsday, un cast colossale per il nuovo capitolo Marvel

Avengers: Doomsday, atteso nelle sale il 18 dicembre 2026, vanta un cast stellare. Oltre al ritorno di Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), e Sebastian Stan (Bucky), il film vedrà anche l'ingresso di Pedro Pascal come Reed Richards, affiancato da Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, e da Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Julia Garner nei panni dei nuovi Fantastici 4.

Avengers: Endgame, nuovo poster "Trinity"

Tra gli altri nomi figurano Robert Downey Jr., che interpreterà Doomsday/Dottor Destino, Letitia Wright (Shuri), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Simu Liu (Shang-Chi), David Harbour, Winston Duke, Tom Hiddleston e molti altri.

Secret Wars: atteso per il 2027, sarà il culmine dell'epopea multiversale? L'universo Marvel non si fermerà a Doomsday. Il 17 dicembre 2027 è la data fissata per l'uscita di Avengers: Secret Wars, l'attesissimo evento che dovrebbe concludere l'attuale saga. I fan si aspettano un'esplosione narrativa di portata epica, con possibili ritorni dal passato - e magari, proprio Thanos.

In un mondo narrativo dove tutto è possibile, le parole di Josh Brolin assumono un peso significativo. Per ora, nessuna conferma ufficiale. Ma la porta è stata socchiusa. E in casa Marvel, questo spesso è il primo passo per qualcosa di molto più grande.