Zack Snyder's Justice League è il film più discusso su Twitter nel 2021

Zack Snyder's Justice League è il film che nel 2021 è stato al centro del maggior numero di tweet grazie alla curiosità e ai commenti legati all'atteso progetto chiesto a lungo dai fan della DC.

Dopo l'agguerrita campagna sostenuta via social per convincere la Warner a distribuire il montaggio ideato dal regista prima di essere sostituito con Joss Whedon, i fan hanno potuto condividere le proprie opinioni dopo la visione, regalando all'opera un nuovo primato.

Le statistiche diffuse online svelano che nella Top 10 dei film più discussi online su Twitter ci sono The Batman, film con star Robert Pattinson, Shrek, che festeggiato il suo ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale, e Godzilla vs. Kong nelle ultime tre posizioni.

Alla settima c'è invece Dune, il primo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve ispirata ai romanzi di Frank Herbert, e alla sesta c'è un altro lungometraggio della DC, The Suicide Squad - Missione Suicida.

Rimangono poi ai piedi della Top 3 Black Widow con star Scarlett Johansson e Black Panther, film che probabilmente è tornato tra i trend di Twitter in partea causa dei pensieri dei fan a Chadwick Boseman, interprete di T'Challa.

I tre film più discussi su Twitter nel 2021 sono quindi Eternals, diretto da Chloe Zhao, Spider-Man: No Way Home, che tuttavia deve ancora arrivare nelle sale, e Zack Snyder's Justice League.

Le statistiche condivise da Twitter confermano quindi la grande popolarità dei film tratti dai fumetti, Marvel e DC, e l'attenzione dei fan di tutto il mondo per le avventure epiche e spettacolari.

Il film diretto da Zack Snyder ha fatto parlare di sé per le tante differenze con la versione proposta nelle sale e per sequenze, come quella "Knightmare", che gettavano le basi per un sequel che non è poi stato realizzato.