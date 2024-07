Zack Snyder conferma che la sua versione di Justice League arriverà nei cinema

A distanza di tre anni dall'uscita in streaming, il regista ha confermato l'uscita nei cinema del film Zack Snyder's Justice League.

Per ora il filmmaker non ha svelato la data in cui i fan potranno vedere sul grande schermo le avventure del team di eroi della DC, ma ha anticipato che presto dovrebbe esserci un annuncio.

L'annuncio del regista

Sul sito Vero è stato proprio Zack Snyder a scrivere: "Volete vedere ZSJL sul grande schermo... Rimanete sintonizzati per una data".

I fan della versione diretta dal regista delle avventure del team di eroi, dopo aver visto il film sulle piattaforme di streaming, hanno potuto acquistarlo in film in formato Blu-Ray e DVD.

Dopo molte richieste sarà però possibile, almeno negli Stati Uniti, vederlo anche nelle sale cinematografiche, dove avrebbe dovuto approdare prima dei tanti problemi e ostacoli affrontati dalla produzione.

I dettagli del film

Nel film Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.

#RestoreTheSnyderVerse: c'è speranza di vedere i sequel della Justice League di Zack Snyder?

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.