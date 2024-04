Rebel Moon 2, Zack Snyder: 'La scena dell'ultima cena era stata pensata per Justice League 2'

Rebel Moon - Parte 2: la Sfregiatrice è approdato su Netflix lo scorso weekend, ma Zack Snyder sta continuando a promuoverlo rivelando alcuni segreti e dietro le quinte della produzione. Come ad esempio il fatto che una scena fosse stata pensata per Justice League 2.

Nella scena in questione, Kora e i suoi alleati si siedono e parlano di ciò che li ha uniti e li ha portati al conflitto con l'Imperium, mentre la storia di ogni personaggio viene rivelata attraverso un flashback. Su queste pagine potete leggere la recensione di Rebel Moon 2.

La scena di Justice League 2

Come sappiamo, Snyder aveva già preparato i soggetti per due sequel di Justice League, ma non ha mai avuto l'opportunità di realizzarli dopo essere stato messo alla porta dal primo film. Parlando con l'Hollywood Reporter, il regista ha spiegato come la scena dell'"Ultima Cena" era stata pensata per essere inserita in Justice League 2.

"C'era assolutamente un'Ultima Cena in Justice League 2, e la scena prevedeva che raccontassero le storie di come erano arrivati lì, perché Justice League 2 si sarebbe aperto 10 anni nel futuro. E sì, la sequenza di Rebel Moon - Parte 2 ha una struttura simile a quella scena di Justice League 2".

In un'intervista separata con GQ, Snyder ha ribadito che i sequel si sarebbero concentrati principalmente sulla battaglia di Superman con Darkseid.

Superman vs. Darkseid

"Al suo apice, Superman avrebbe dovuto soccombere all'anti-vita, essere distrutto, riportare indietro le lancette dell'orologio e poi avere la sua occasione per questa battaglia con Darkseid che avrebbe concluso la trilogia... e in un certo senso lo avrebbe riportato alla sua umanità. Questa era la nostra idea".

Snyder ha affermato inoltre che c'è un progetto per il quale tornerebbe alla DC: un adattamento live-action de Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller con Henry Cavill nel ruolo di Superman e Ben Affleck in quello di Batman. Ora che il nuovo DCU di James Gunn è in partenza, probabilmente questo eventuale progetto potrebbe inserirsi tra i progetti Elsewords dello studio, come Joker e The Batman.