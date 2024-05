Superman, Zack Snyder svela il finale previsto per Henry Cavill che gli avrebbe 'ridato la sua umanità'

Nel corso di una nuova intervista, Zack Snyder ha rivelato quale sarebbe stata la conclusione dell'arco narrativo del Superman di Henry Cavill se il franchise del DCEU fosse continuato.

Uno dei grandi capitoli incompiuti nella timeline dei film del DCEU era la storia del Superman di Cavill, visto che l'attore era tornato nel 2022 nella scena post-credits di Black Adam. Tuttavia, a discapito delle intenzioni iniziali, il racconto è stato abbandonato per lasciare spazio al nuovo DC Universe di James Gunn.

In una nuova intervista rilasciata a GQ, Snyder ha spiegato meglio cosa avesse in serbo per la storia del Superman di Cavill dopo gli eventi del suo Justice League. L'Uomo del Domani avrebbe avuto a che fare con Darkseid e avrebbe chiuso il cerchio sul personaggio, come ha raccontato il regista:

"Avrebbe dovuto soccombere all'Anti-vita, essere distrutto, ma avrebbe riportato indietro l'orologio per poi avere la sua occasione nella battaglia contro Darkseid. Questo avrebbe concluso la sua trilogia per diventare finalmente questa specie di guardiano e, in un certo senso, lo avrebbe riportato alla sua umanità".

Una foto di Black Superman

Cavill tornerà nei panni di Superman?

Anche se il DC Universe di Gunn è ora la priorità per i DC Studios e Warner Bros. Discovery, la conclusione del Superman di Cavill da parte di Snyder potrebbe ancora avvenire in futuro. I DC Studios stanno portando avanti anche il concetto di Elseworlds, con film e/o show televisivi che si svolgono al di fuori della linea temporale principale del DC Universe. È qui che rientrano storie come quelle di The Batman e Joker, che permettono di esplorare versioni alternative di alcuni personaggi DC.

Batman v Superman, Zack Snyder: "Ecco perché ho scelto di dirigerlo al posto de L'uomo d'acciaio 2"

Per questo motivo, Snyder e Cavill potrebbero tornare a un certo punto per concludere la storia di Superman rendendola una storia Elseworlds. Che si tratti del DCEU o dello SnyderVerse, questo è ora considerato Elseworlds, poiché la continuità dell'Universo DC di Gunn ha la priorità.