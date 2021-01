Wonder Woman 1984 supera i 118 milioni nel mondo, ma il box office USA si riduce del 67%

Wonder Woman 1984 veleggia verso i 120 milioni globali, ma il suo incasso al box office USA si riduce del 67% rispetto all'uscita per via della difficile situazione sanitaria.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Dopo aver superato i 100 milioni di incassi nel mondo la Vigilia di Natale, Wonder Woman 1984 supera il Capodanno a quota 118 milioni. Situazione meno rosea se si guarda il box office USA dove il film ha perso il 67% di incassi rispetto al primo weekend incassando solo 5,5 milioni che lo portano a un totale di 28,5 milioni complessivi. Il tutto coi cinema chiusi in parte degli Stati Uniti e in molti paesi europei per via dell'emergenza sanitaria.

WW84: "Questa è Wonder Woman al 100%!" parola di Gal Gadot e Patty Jenkins

Risale di una posizione I Croods 2 - Una nuova era, che incassa 2,1 milioni arrivando a 34,5 milioni complessivi, cifra più che ragguardevole nella situazione attuale. La pellicola di animazione, sequel del fortunato I Croods, del 2013, torna a raccontare una nuova avventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.

Nonostante la presenza della star Tom Hanks, News of the World arranca al botteghino raccogliendo 1,6 milioni per un incasso totale di 5,4 milioni. Il film, basato sul romanzo del 2016 di Paulette Jiles e diretto da Paul Greengrass, è ambientato durante gli anni della Guerra Civile e racconta l'improbabile amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) e una bambina orfana di dieci anni (Helena Zengel) che deve accompagnare dai suoi parenti. I due compiono un lungo viaggio attraverso la natura selvaggia e affrontano sfide personali oltre alle forze della natura.

Stabile al quarto posto per l'action movie Monster Hunter. Il film interpretato dalla star Milla Jovovich incassa 1,2 milioni di dollari segnando un totale di 5,4 milioni di dollari. Le prime recensioni di Monster Hunter lo definiscono "stupido e inguardabile", ma il pubblico americano sembra più preoccupato dall'attuale situazione sanitaria che dalla qualità delle uscite.

Monster Hunter: il videogioco sarà collegato al film con Milla Jovovich

Risale nella top 5 il thriller Fatale, con Hilary Swank, che incassa altri 700.000 dollari superando i 3 milioni complessivi. Al centro della trama c'è Derrick (Michael Ealy), un agente in campo sportivo, che dopo un'avventura di una notte, vede sparire la sua vita perfetta. L'uomo scopre infatti che la donna sexy e misteriosa per cui ha rischiato tutto è una determinata agente di polizia (Hilary Swank) che lo coinvolge nella sua indagine. Mentre cerca di risolvere il caso, Derrick cade sempre più a fondo nella sua trappola, mettendo a rischio la sua famiglia, la sua carriera e persino la sua vita.