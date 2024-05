Russell Crowe irriconoscibile nelle prime immagini di Nuremberg

Un irriconoscibile Russell Crowe appare nelle prime immagini di Nuremberg, pellicola a sfondo storico incentrata sul processo di Norimberga e diretta da James Vanderbilt. Le foto diffuse finora svelano anche Rami Malek, anche lui impegnato nel film che vede nel cast anche Michael Shannon.

Nuremberg è l'opera seconda da regista di Vanderbilt, produttore e sceneggiatore di lunghissima esperienza che ha debuttato dietro la macchina da presa con Truth, interpretato da Cate Blanchett e Robert Redford, nel 2015.

Basato sul libro di Jack El-Hai, Il nazista e lo psichiatra, Nuremberg racconta la storia del tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra militare americano che si trova a bordo di un aereo insieme a vari ufficiali nazisti fatti prigionieri. Kelley fu il primo psichiatra degli alleati a valutare vari ufficiali nazisti e il film ricostruirà la storia del Processo di Norimberga attraverso il suo punto di vista. A interpretarlo è Rami Malek, mentre Russell Crowe interpreta l'ufficiale nazista Herman Göring.

Nuremberg: Russell Crowe nei panni di Herman Göring e il vero Göring nel riquadroand (inset) the real Göring on trial at .

Nuremberg: Rami Malek in una scena

Che cosa accadde a Norimberga?

Come spiega Collider, il processo di Norimberga fu "un'arma a doppio taglio": se da un lato riuscì a far luce su tutte le atrocità commesse dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dall'altro convinse l'opinione pubblica che non c'era più nulla di cui preoccuparsi, il che non era vero. Il regista Vanderbilt, che sta anche scrivendo la sceneggiatura di Norimberga, ha parlato di ciò che lo ha attratto del film:

"Ho saputo del processo di Norimberga a scuola, quindi conoscevo i fatti di base. Ma non appena ho letto della relazione tra questi due uomini (Göring e Kelley), sono stato davvero attratto dall'idea di raccontare una storia personale tra loro e come si sono scontrati a questo crocevia della storia."

Nel cast di Nuremberg troviamo anche Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery, Colin Hanks, Leo Woodall e Lydia Peckham. Parlando del progetto Russell Crowe ha dichiarato: "Spesso le cose che mi attraggono sono le cose che mi terrorizzano. Sono rimasto colpito dalla sceneggiatura accettando con entusiasmo, ma alla fine ero emotivamente esausto. Come interpretare una persona del genere? Quando mi pongo questo tipo di domande, di solito è quello che mi attrae".